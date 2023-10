La Junta presenta "los mejores presupuestos" sin ayuda: "Si esperamos al Gobierno, apaga y vámonos"

El Gobierno andaluz presenta los presupuestos para 2024 “convencido” de que son “los mejores de la historia” pese a no contar con el apoyo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no ha comunicado ni las reglas fiscales no las entregas a cuenta. El equipo de Juanma Moreno se lanza a aprobar las cuentas para el próximo año porque “sin presupuestos Andalucía no avanza” y porque “si esperamos a Pedro Sánchez, apaga y vámonos”.

El portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, y la consejera de Hacienda, Economía y Fondos Europeos, Carolina España, han coincidido en señalar que el texto elaborado es “magnífico” y que ayudan a la familia porque refuerzan los servicios públicos esenciales del estado de bienestar como son la sanidad, la educación y la dependencia; apoyan al tejido empresarial y apuestan de forma “sin precedentes” por las políticas hídricas y las infraestructuras hidráulicas. Según España, unos presupuestos que “consolidan la bajada de impuestos” y eminentemente “sociales e inversores”, los presupuestos que necesita Andalucía.

Fernández-Pacheco ha lamentado que el Gobierno “pase de Andalucía”, como queda patente en el acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar a nivel nacional en el que “ni se nombra a Andalucía”. El portavoz se mostró abierto a mejorar el texto presentado, porque “la época del rodillo quedó atrás” y pidió “valentía” a los grupos para que apoyen los presupuestos y presenten sus enmiendas.

La envolvente del presupuesto es de 46.753,2 millones, es decir, 1.149,4 millones más que el año anterior. España ha señalado que la reducción del gasto no financiero, que sube un 5,5% (2.233 millones), permite aumentar la inversión y mejorar los servicios públicos.

Las prioridades son las familias, el tejido productivo y las políticas agua. El gasto social alcanza los 29.000 millones de euros. "Seis de cada diez euros del presupuesto se destinan a gasto social".