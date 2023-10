Justicia abre el trámite de las peticiones de indulto de los condenados a cárcel de los ERE

La Audiencia de Sevilla ha emitido una serie de diligencias, en las que da cuenta de que el Ministerio de Justicia le ha trasladado oficios en los que le solicita informes respecto a cada uno de los exdirigentes socialistas de la Junta de Andalucía que han solicitado ser indultados de sus respectivas penas de cárcel por malversación en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, incluido el expresidente andaluz José Antonio Griñán, .

Los citados documentos habrían sido emitidos el pasado 28 de septiembre por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que mediante estas diligencias acusa "recibo" de que el Ministerio de Justicia le ha dado traslado de oficios en los que comunica las mencionadas peticiones de indulto a este tribunal, como órgano emisor de la sentencia inicial condenatoria, reclamando en consecuencia a dicha sección de la Audiencia que emita informe sobre todas y cada una de las peticiones de indulto. Ante ello, en las mencionadas diligencias, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla acuerda formar "expediente de indulto" merced a la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, interesando diversos aspectos sobre la hoja histórica y penal de cada uno de los condenados y solicitando además que la propia Fiscalía emita su propio informe sobre tales peticiones.

Fuentes del Ministerio de Justicia han indicado a Europa Press que el hecho de que el Gobierno esté en funciones no impide la tramitación de las peticiones de indulto, pero sí la concesión de los mismos. Actualmente cumplen pena de prisión por el mecanismo específico de financiación autonómica de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y las ayudas arbitrarias el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, con una pena de siete años, once meses y un día de prisión; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días de prisión; el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero socialista de Empleo Agustín Barberá, condenado a siete años y un día de cárcel; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión.

En el caso del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel, el pasado mes de junio, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, acordaba suspender durante cinco años su entrada en prisión merced al cáncer de próstata que padece y conforme al artículo 80.4 del Código Penal. El exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión, goza de su lado del tercer grado penitenciario por motivos sanitarios.

"COMO TODOS LOS DEMÁS"

La ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, ha dicho que el Ministerio está tramitando las peticiones de indulto al expresidente de Andalucía José Antonio Griñán y otros condenados por el caso de los ERE "como todos los demás". Pilar Llop ha realizado estas manifestaciones a los periodistas tras inaugurar el seminario sobre Servicio Público de Justicia en Tiempos de Cambio organizado por el Ministerio en el marco del Módulo Permanente de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea (UE).

"Los indultos y en este caso el de Griñán se tramitan como todos, se les ha dado el mismo curso que a todos, ahora están en fase judicial y seguirá también su tramitación ordinaria", ha asegurado la titular de Justicia. "Cuando el Gobierno está en funciones no se pueden conceder indultos pero se tramitan igual que todos, y estos están en fase de tramitación como cualquier otro", ha apostillado.