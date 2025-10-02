La llegada de turistas internacionales a Andalucía crece un 7,6% en agosto con cerca de 2.400 millones de gasto

Andalucía recibió un total de 1.719.690 turistas internacionales durante el mes de agosto, lo que supone un aumento del 7,61% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 2.375,14 millones, un 4,13% más, según los últimos datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 176 euros en agosto, un 2,69% más que el mismo mes del año anterior. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.381 euros, un 3,23% menos que en agosto del año anterior.

En lo que va de año hasta agosto, 10.049.965 turistas han visitado Andalucía (+7,84%) y han dejado un gasto en la región de 13.703,26 millones de euros (+9,1%).

Por su parte, las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en agosto fueron Islas Baleares (con el 23,9% del total), Cataluña (19%) y Andalucía (14,5%). El gasto de los turistas aumentó un 9,8% en tasa anual en Baleares, un 1,8% en Cataluña y un 4,1% en Andalucía.