El Oviedo de Cervera se estrena en casa ante un Málaga reforzado

El Real Oviedo de Álvaro Cervera afronta su puesta de largo recibiendo en el Tartiere a un Málaga que llega reforzado tras ganar la última jornada, y que será, a su vez, la primera piedra de toque para un conjunto azul que con el excadista ha recuperado la energía: Cervera sabe cómo jugar, pero no ha decidido con quienes lo hará.

La salida de Bolo tras la derrota en Albacete trajo consigo una cascada de cambios con los que el club ha querido cambiar una dinámica de ocho jornadas sin ganar, entre ellos el despido también fulminante del director deportivo Tito Blanco.

A todo ello le da sentido desde el pasado martes la llegada de Álvaro Cervera al banquillo, que no aspira a que se note demasiado su filosofía de juego con tan solo seis sesiones de trabajo, pero que espera que su nuevo equipo dé muestras de saber lo que hace sobre el terreno de juego.

Para ello, el ex entrenador cadista ha implementado sobre todo mecanismos defensivos con los que intentar cortar la sangría de puntos de los oviedistas, que solo han amarrado 4 de los últimos 24 puntos en juego y que tiene especial dificultad para cosechar buenos resultados en casa, donde ha perdido sus últimos tres partidos ante Ibiza, Cartagena y Huesca.

Cervera no dispondrá de los lesionados Koba, Borja Sánchez y Sangalli, y también pierde para esta cita a Pomares, que sufrió una molestia en el entrenamiento del sábado y no se ejercitó con el grupo el domingo, pero podría recuperar al menos para la convocatoria a Dani Calvo y Miguelón, que trabajan con el grupo aunque no completen.

Quien sí lo hace tras ser baja en Albacete es David Costas, que por la sanción de Tarín, está llamado a ser pareja de Oier Luengo en el eje de la zaga, ya que ambos son los únicos centrales totalmente sanos de los que dispone Cervera.

La baja de Pomares abre la puerta de ese mismo once a Alonso Aceves, mientras que en ataque, las posibilidades de cambio en el dibujo pasan por jugar con un solo punta o hacerlo con dos, algo que, como con la convocatoria, habrá que esperar al mismo día de partido para disipar las dudas.

Los malaguistas, algo más animados y con otro talante al romper la racha tan negativa de once meses sin ganar como local, ahora quieren seguir con la escalada y salir de la penúltima posición de la clasificación en las que están con nueve puntos, a uno de Leganés, ya fuera del descenso, y a dos del Ibiza.

A pesar de las buenas sensaciones en el encuentro de la pasada semana, el conjunto de Pepe Mel sigue en una situación complicada, con problemas institucionales y además con la afición enfadada con los dirigentes por la marcha del club en los últimos años.

En el Carlos Tartiere se enfrentarán dos de los equipos menos goleadores en las primeras once jornadas, ya que el Oviedo solo ha conseguido cinco y el Málaga nueve, aunque el equipo asturiano, por contra, es de los menos goleados con nueve encajados, mientras que el conjunto andaluz ha recibido dieciséis.

Los enfrentamientos entre ambos en Segunda División en Oviedo son favorables al equipo local en los once partidos disputados, con cinco victorias, cinco empates y un solo triunfo malaguista, en la temporada 1981-82 por 1-2. En Primera División, el Málaga logró ganar al Oviedo en la campaña 1988-89 por 2-3.

Para el partido, Pepe Mel recupera al central Jonas Ramalho, tras varias semanas ausente por un problema muscular, pero tendrá cuatro bajas por lesión, las del defensa Juande Rivas, del delantero argentino Pablo Chavarría y la de los centrocampistas Álex Gallar y Pablo Hervías.

Son novedades para la cita de Oviedo el centrocampista senegalés Alfred Ndiaye, que cumplió un partido de sanción frente al Lugo, y el defensa ghanés Lumor Agbenyenu, reciente contratado por el Málaga.

- Alineaciones probables:

Oviedo: Tomeu Nadal; Lucas, Costas, Luengo, Aceves; Viti, Luismi, Montoro, Bretones o Marcelo Flores; y Borja Bastón.

Málaga: Manolo Reina; Juanfran Moreno, Esteban Burgos, Escassi, Javi Jiménez; Febas, Ndiaye, Ramón Enríquez, Cristian; Fran Villalba y Rubén Castro.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité castellano-manchego).

Estadio: Carlos Tartiere.

Hora: 21:00.