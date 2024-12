La Comisión de Sequía de las Cuencas Mediterráneas flexibiliza las medidas de ahorro en la provincia de Málaga

La Comisión de Gestión de la Sequía de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que se ha celebrado este jueves, de manera extraordinaria, ha acordado flexibilizar las medidas de ahorro en algunos sistemas de la provincia de Málaga, como consecuencia de los dos episodios casi consecutivos de lluvias torrenciales, que han producido cambios significativos en los volúmenes almacenados.

Esta comisión, presidida por el secretario general del Agua, Ramiro Angulo y compuesta por representantes del Gobierno andaluz, de los usuarios y de organizaciones empresariales, sindicales y ecologistas, se ha reunido este jueves, de manera telemática, para analizar la situación hidrológica de la demarcación y aprobar las medidas que permitan aumentar la garantía para el abastecimiento humano y mitigar los impactos sociales, ambientales y económicos de la sequía. Así, se ha aprobado modificar las medidas adoptadas en la comisión celebrada el

pasado mes de octubre para los sistemas de Costa del Sol Occidental, Guadalhorce-Limonero (Málaga) y Viñuela-Axarquía. En el relativo a la Costa del Sol Occidental, el consumo de agua de uso urbano no podrá superar los 225 litros por habitante y día, lo que supone 25 litros más que en la actualidad. En Guadalhorce-Limonero (Málaga) y Viñuela-Axarquía el máximo permitido pasa de 180 litros por persona y día a 200.

Si bien, en los sistemas restantes que componen la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas, no se producen cambios. De este modo, el Campo de Gibraltar y Cuevas de Almanzora continúan con un máximo de 200 litros por persona y día, mientras que Rules-Beznar y Beninar siguen sin restricciones. Asimismo, en el sistema de la Costa del Sol Occidental, se maximizará el uso de los recursos no convencionales como las aguas procedentes de la desalación y las regeneradas. En este último caso, y una vez satisfechos los derechos concesionales, se podrán emplear los recursos que no hayan sido utilizados, y siempre con la correspondiente autorización administrativa en otros usos como riego de jardines.

En el sistema Guadalhorce-Limonero (Málaga), se mantiene la suspensión de la transferencia al sistema Viñuela-Axarquía y de acuerdo con el Plan Especial de Sequía (PES), se maximizará el uso de los recursos subterráneos y fluyentes del sistema de explotación para el abastecimiento urbano.

Y en el sistema Viñuela-Axarquía, en los términos establecidos en el PES, se maximizará el uso de los recursos subterráneos y fluyentes del sistema de explotación para el abastecimiento urbano, manteniendo así el empleo de los pozos del Chíllar.

Zonas sin regulación

Para las zonas sin regulación, se constata el paso del estado de la situación de excepcional sequía con escasez severa a escasez moderada en el sistema de la Cordillera Penibética entre las cuencas del Guadiaro y Guadalhorce, así como en la Cabecera del Guadalhorce. Así, en el uso urbano, los volúmenes suministrados en depósitos de cabecera municipal o toma de red colectiva no podrán superar la dotación de 235 litros por habitante y día considerando el total de recursos En el sistema de la Cuenca Baja del río Guadalhorce, los volúmenes suministrados en depósitos de cabecera municipal o toma de red colectiva no podrán superar la dotación de 200 litros por habitante y día en uso urbano considerando el total de recursos. Y para el sistema Cuenca del río Guadiaro no se fijan restricciones.

En los próximos meses se continuará con el seguimiento detallado de la evolución de recursos y demandas, así como con el análisis de la aplicación de las medidas adoptadas para conocer si es necesario poner en marcha nuevas actuaciones. Las acordadas en la reunión de hoy podrán ser revisadas a comienzos del próximo año 2025 en función de la situación hidrológica.