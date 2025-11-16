Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el puerto de Benalmádena, Málaga

El cadáver de un hombre ha sido hallado este domingo por la mañana en el puerto de Benalmádena (Málaga), según ha informado el servicio de emergencias 112.

A las 8.45 horas de este domingo, el 112 ha recibido la llamada de un particular que divisaba un cuerpo inerte flotando en el agua, en el pantalán 3 de Puerto Marina, el puerto deportivo de Benalmádena.

Desde la sala coordinadora se ha movilizado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil, Cruz Roja, Salvamento Marítimo, la Policía Nacional y la Policía Local.

Fuentes sanitarias y policiales han confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 57 años, sin que de momento hayan trascendido más datos de las circunstancias que han rodeado este suceso.