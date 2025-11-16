Un turismo en sentido contrario causa un accidente con cinco heridos en Mijas, Málaga

Un turismo que circulaba en sentido contrario ha causado un accidente que ha dejado a cinco personas heridas en la AP-7, a su paso por Mijas (Málaga), según ha informado el centro de emergencias 112.

Varios testigos informaron, sobre las 17.40 horas del sábado, de que un vehículo circulaba en sentido contrario por la autopista, y que iba hacia Málaga por los carriles del sentido Algeciras.

Minutos después, varios particulares indicaron que este turismo había colisionado con otro a la altura del kilómetro 207.

El centro coordinador activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó una UVI móvil, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Mijas y Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes sanitarias han confirmado que, como consecuencia del accidente, cinco personas han resultado heridas y han sido evacuadas al hospital Costa del Sol, una de ellas en estado grave. Los heridos son cuatro mujeres, dos de 42 años y dos de 43, y un hombre de 36 años.