Muere un hombre de 44 años al ser atropellado por un coche en Málaga

Un ombre de 44 años ha fallecido la madrugada de este domingo al ser atropellado por un coche en una calle de Málaga, según ha informado el 112, servicio dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso se ha producido a las 1:15 horas, cuando un testigo ha alertado al teléfono de emergencias de un atropello a un peatón en la calle Rotonda de Suárez de la capital malacitana.

Según el alertante, el hombre había quedado tumbado en la acera tras el golpe, gravemente herido.

Desde el centro coordinador se ha activado a Policía Local y Nacional, así como a los servicios sanitarios del 061, que no han podido hacer nada por salvar la vida del peatón, quien ha fallecido en el mismo lugar del accidente.