Acceso

Andalucía

Meteorología

El tiempo en Andalucía este domingo 23 de noviembre

Sin grandes cambios en la comunidad

-FOTODELDIA- SEVILLA, 16/11/2025.-Vista de una masa de nubes sobre la autopista Sevilla-Huelva este domingo, en una jornada, tras las intensas lluvias del sábado, en que Andalucía no cuenta con avisos meteorológicos, aunque sí con cielos nubosos a cubiertos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado este domingo de un cambio brusco del tiempo en los próximos días por la entrada en la península de una "masa de aire muy fría procedente de latitudes altas", y que dejará un ambiente ...
El tiempo se mantiene estable en la comunidadFermín CabanillasAgencia EFE
  • Redacción Andalucía
Sevilla Creada:
Última actualización:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no prevé grandes cambios este domingo en cuanto al tiempo en Andalucía, donde las temperaturas ascenderán de manera general salvo en el tercio occidental, donde las mínimas caerán ligeramente y las máximas no variarán.

Los cielos estarán poco nubosos, con intervalos de nubes altas, mientras que los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente oeste durante la tarde, con intervalos moderados en la vertiente mediterránea, ha precisado la Aemet en su pronóstico.

No se descartan heladas débiles en las sierras del interior oriental de Andalucía.

Las temperaturas máximas variarán entre los 14 grados de Jaén y los 21 de Málaga. Por su parte, las mínimas se situarán en los dos grados en Córdoba; los cuatro grados en Granada, Huelva y Sevilla; llegarán hasta los seis grados en Jaén; los ocho grados en Málaga; los nueve grados en Almería, y alcanzarán los 10 grados en Cádiz.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas