El tiempo en Andalucía este domingo 23 de noviembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no prevé grandes cambios este domingo en cuanto al tiempo en Andalucía, donde las temperaturas ascenderán de manera general salvo en el tercio occidental, donde las mínimas caerán ligeramente y las máximas no variarán.

Los cielos estarán poco nubosos, con intervalos de nubes altas, mientras que los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente oeste durante la tarde, con intervalos moderados en la vertiente mediterránea, ha precisado la Aemet en su pronóstico.

No se descartan heladas débiles en las sierras del interior oriental de Andalucía.

Las temperaturas máximas variarán entre los 14 grados de Jaén y los 21 de Málaga. Por su parte, las mínimas se situarán en los dos grados en Córdoba; los cuatro grados en Granada, Huelva y Sevilla; llegarán hasta los seis grados en Jaén; los ocho grados en Málaga; los nueve grados en Almería, y alcanzarán los 10 grados en Cádiz.