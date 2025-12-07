Un manual para aprender flamenco

Por Alfredo Valenzuela

"El flamenco es un arte -no es folclore aunque proceda del folclore- y como tal puede aprenderse; además de que su sistema de transmisión ha cambiado, como ha cambiado la sociedad", ha dicho a EFE el profesor y escritor José Cenizo Jiménez (Paradas, Sevilla, 1961), que ha publicado un manual para componer letras para el cante.

'Poeta flamenco. Cómo hacer letras para el cante' es el título completo de este curioso manual que integra desde 140 actividades o ejercicios prácticos hasta un apartado integrado por códigos QR que remiten a palos flamencos cantados por artistas que son o han sido maestros del cante.

Entre esas 140 actividades didácticas hay desde propuestas de búsqueda de vídeos en 'YouTube' hasta ejercicios para completar letras flamencas, algunas de autores o cantaores consagrados que se ofrecen con espacios en blanco para que quien siga las enseñanzas de este manual pueda rellenar.

"El libro es también una antología de algo más de trescientas letras flamencas procedentes de la tradición", ha explicado Cenizo Jiménez, el cual ha empleado más de la mitad de esas letras en ejercicios de clase o prácticas lectivas durante los años que ha dedicado a la enseñanza, once de ellos en la Universidad de Sevilla y también como profesor de Lengua y Literatura de enseñanza media.

Aunque la asignatura de flamenco, como Música, es ya optativa en Tercero de la ESO en Andalucía, el autor ha asegurado que ése no era tanto su sueño como el objetivo de que fuera algo interdisciplinar y que pudiera abordarse no solo desde la Música, sino también desde la Literatura, la Historia y hasta el Dibujo.

La métrica y los tópicos

La métrica de las composiciones flamencas no es demasiado compleja, según el autor, ya que asegura que se trata de cuatro o cinco estrofas básicas, con la excepción tal vez de la décima, que es la estrofa que requieren palos como la guajira o los tangos del Piyayo

'Enseñar flamenco. Visión interdisciplinar de las coplas flamencas', es otro libro de José Cenizo Jiménez de próxima publicación, en el que también explora la enseñanza y transmisión de este arte que, según el autor, aún arrastra "muchos tópicos", algunos de los cuales afectan a su sentido del aprendizaje y de su transmisión, muchas veces circunscrita al ámbito familiar, lo cual es algo que también ha cambiado entre las últimas generaciones.

"Por ese motivo a mí me gusta decir que en mi 'duende', que es como decir en mi 'pellizco' o en mi emoción, mando yo", ha señalado el autor, quien en absoluto desmiente, por otra parte, que se trate de un arte que posea "algo mágico" derivado de que los cantaores también "tienen sus momentos".

A él mismo le sucedió con un cantaor de su pueblo, Miguel Vargas, al que escuchó transido de emoción en una actuación en la peña Torres Macarena y años más tarde, al preguntarle qué actuación suya recordaba como la mejor, le señaló precisamente aquella actuación en la peña sevillana.

Autor de un libro de letras flamencas titulado 'Con pocas palabras', a Cenizo Jiménez le han cantado algunas de sus letras flamencas cantaores como José Manuel Castillo, José Parrondo, Juan Murube, Tina Pavón, además de que fue el autor de todas las letras del disco de Calixto Sánchez que se editó junto al monográfico dedicado al flamenco por la revista 'Litoral', una publicación que fue premiada en el Festival de La Unión (Murcia).