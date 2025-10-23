Máximas en ascenso en Andalucía: sigue el calor otoñal

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves en Andalucía cielos nubosos y temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso, localmente notable en el litoral mediterráneo.

Habrá intervalos de cielos nubosos en la vertiente atlántica, con brumas y nieblas matinales, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en Sierra Morena, y cielos poco nubosos o despejados en el litoral mediterráneo.

Los vientos soplarán de flojos a moderados de componente oeste, ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo y en las sierras orientales.

Mañana se prevén cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en ligero descenso en el extremo occidental y en Sierra Morena, con pocos cambios en el resto, máximas en descenso en el litoral mediterráneo, y en ascenso en el resto y vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste.