Miles de personas continúan la protesta en la sede del PSOE de Sevilla al grito de "Viva España"

Una vez finalizada la protesta convocada por el Partido Popular en la Plaza de San Francisco de Sevilla, miles de personas se han trasladado a la sede del PSOE para mostrar su desacuerdo con el acuerdo de Sánchez y Puigdemont.

En la calle de San Vicente, miles y miles de sevillanos han lanzado vivas a España portando banderas constitucionales. A diferencia de lo ocurrido en otros municipios, en la sede socialista de Sevilla no se ha producido ningún altercado.

Durante esta semana, se han sucedido las protestas en la calle de San Vicente, al grito de "Que te vote Txapote" o "Puigdemont a prisión", sin que se haya tenido que lamentar ningún incidente.

Las protestas por el acuerdo de investidura entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont han culminado hoy en el acto convocado por el PP en la plaza de San Francisco. Más de 50.000 personas, según los convocantes, han llenado no solo esta plaza, sino también los aledaños. Tanto, que en la Plaza de la Constitución y Puerta de Jerez no cabía ni un alfiler.

En esta protesta ha estado presente el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha mostrado su agradecimiento a las "decenas de miles de personas que hoy se han acercado a esta concentración con determinación, pero también con la misma serenidad para pedir a Pedro Sánchez que dé marcha atrás".

Para Moreno, Sánchez está "descontrolado y no va a atender a ninguna de las peticiones y movilizaciones, pero nuestra obligación, no sólo como partido sino como ciudadanos, es intentar evitar lo que está sucediendo en España: Romper la separación de poderes; romper la igualdad entre los españoles; pactar fuera de nuestro país, a miles de kilómetros, a oscura y sin ningún tipo de transparencia e información; romper los principios básicos que hemos tenido de consenso; dividir a la sociedad como se está dividiendo, y enfrentar a la sociedad como lo está enfrentando Sánchez, algo que no podemos soportar y tenemos que evitarlo".