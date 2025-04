Montero ya lo tenía claro en 2004: "Ningún sistema sanitario puede sustituir al cien por cien del personal que toma sus vacaciones en verano"

La larga carrera política de María Jesús Montero genera que haya tenido tiempo en más de dos décadas (y siempre en el Gobierno, nunca en la oposición) para defender cuestiones que ahora critica abiertamente. En su etapa como consejera de Salud en Andalucía, entre 2004 y 2013 (entre 2002 y 2004 fue viceconsejera del mismo departamento), Montero se esforzaba ante las críticas del Partido Popular de hacer pedagogía sobre la sostenibilidad y la eficiencia del sistema sanitario. Ahora, en su labor de oposición como líder del PSOE andaluz, los socialistas hacen lo contrario que lo que actual vicepresidenta primera del Gobierno predicaba.

En un debate parlamentario en junio de 2004, Montero trató de hacer "pedagogía" sobre la sanidad. Así, defendió, entre otras cuestiones, que "ningún sistema sanitario pueda sustituir al cien por cien del personal que toma sus vacaciones en verano".

Montero ponía ejemplos: "No creo que usted entienda que es posible sustituir, por ejemplo, a los anestesistas en verano, cuando ya durante el resto del año tenemos en algunas ocasiones dificultades para poder sustituirlos, y también de otras especialidades, como les he comentado, Traumatología, por ejemplo, entre ellas, en donde encontramos dificultades para encontrar profesionales que se encuentren en este momento en situación de disponibilidad para ser contratados".

La falta de profesionales es un argumento recurrente, como lo es ahora. Entonces, la actual secretaria general del PSOE tenía claro que el culpable era el Gobierno de España... de José María Aznar. "Sabe su señoría, además, las dificultades añadidas que tenemos para poder cubrir plazas en ciertas especialidades, y no imputables precisamente a la Administración sanitaria andaluza, señorías, sino a una razón que ya hemos denunciado en varias ocasiones, como son los restrictivos planes de formación del Ministerio, que no han permitido una dotación real y ajustada y que no han sabido dar respuesta a las necesidades actuales".

"Y me refiero, señoría —y lo sabe perfectamente—, a la necesidad que tenemos todas las Comunidades Autónomas de que en este momento estuvieran ya disponibles en el mercado médicos anestesistas y de diversas especialidades de la cirugía, y que durante los ocho años de Gobierno del señor Aznar no ha sido posible el que se hayan formado los especialistas adecuados para atender estas demandas".

Pedro Sánchez lleva ya siete años en el Gobierno de España, los mismos que Montero, y la situación de falta de médicos es un tema recurrente reconocido incluso por la actual Ministra de Sanidad, Mónica García. Antes de Sánchez también presidieron el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Sin embargo, el PSOE andaluz considera que lo que no pudo solucionar Montero en su día es ahora fácilmente asumible. Así, por ejemplo, el Grupo Socialista elevará al próximo pleno de la Diputación de Cádiz una moción para reclamar a la Junta que vaya diseñando ya un plan de vacaciones en el SAS que garantice la calidad del servicio durante los meses estivales en que se incrementa la población de los municipios del litoral gaditano.

Los socialistas exigen al Gobierno andaluz que desarrolle “una oferta de contratación específica para todas las categorías, incluyendo las específicamente sanitarias, personal de gestión y hostelería, para los meses de junio, julio, agosto y septiembre, de manera que duplique la plantilla existente y se cubran las bajas por enfermedad y las vacaciones de las y los profesionales de todas las categorías, así como que contemple el incremento para que la Operación Paso del Estrecho se produzca en condiciones de calidad y con la dignidad que merecen las y los usuarios y profesionales”.

Es decir, lo mismo que Montero reconocía como imposible en 2004. El PSOE andaluz cree que la sanidad puede erosionar al presidente Juanma Moreno y seguirá denunciando los problemas del sistema (que los tiene) hasta las próximas elecciones autonómicas.