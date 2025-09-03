Moreno reclama al Gobierno que se "europeice" y frene la "fractura" de la solidaridad

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez que se "europeice" y frene la "fractura" de la solidaridad interterritorial, de la cohesión y de la igualdad que se está produciendo en el país por la adopción de una serie de decisiones que sólo tienen un "objetivo personal" y "de mantenimiento del poder". Así se ha pronunciado Moreno, durante su intervención en la inauguración del curso que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha organizado con el título 'De la idea a la acción: Los 30 años del Comité de las Regiones y la evolución de la política de cohesión', en Santander. Previamente, se han producido las intervenciones de los presidentes de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page; de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

En referencia al Gobierno central, Moreno ha manifestado que no se puede defender una posición política en Bruselas o en Estrasburgo y defender, "justamente la contraria" en España, y ha planteado qué pasaría si el principio de solidaridad que nutre los fondos de cohesión en la Unión Europea, "se rompiera", o si Alemania dijera unilateralmente que no pone "un duro para españoles, para italianos o para griegos". "Pues en España está sucediendo exactamente eso", según ha indicado Moreno, en referencia al hecho de que desde el Gobierno central se "posibilita" que sectores que "no creen en un proyecto común como es el Reino de España ni que tampoco creen muchos de ellos en un proyecto común como es la Unión Europea" se queden "sus recursos" y así "el principio de solidaridad interterritorial y la igualdad entre españoles la fracturamos exclusivamente por un interés particular y egoísta, que es mantenerme en el poder".

Moreno se ha referido de esta manera a las decisiones que el Gobierno de Pedro Sánchez está adoptando en virtud de acuerdos con partidos independentistas como ERC. "Eso exactamente es lo que está pasando en España y nadie puede decir que eso no es así, y eso sería inviable, impensable e insensato plantearlo en la Unión Europea", ha señalado Juanma Moreno.

En este sentido, ha pedido al Gobierno de España que se "europeice, en el buen sentido de la palabra, y europeizarse es mantener la cohesión, la solidaridad y la coherencia en los discursos, no decir una cosa hoy y mañana, justamente la contraria, como llevamos viviendo ya demasiado tiempo". Ha insistido en que "muchas de las cosas que estamos viendo en estos días solo tienen un objetivo personal y de mantenimiento del poder, en menoscabo de un proyecto común, compartido y complejo, pero maravilloso, que es el de nuestro país, España, y el de la Unión Europea".