Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado por un turismo en Málaga

Un ciclista de 35 años ha fallecido la madrugada de este sábado tras ser atropellado por un turismo en la carretera N-340, a su paso por la localidad malagueña de Vélez-Málaga, accidente en el que también ha resultado herido un joven de 20 años. El teléfono 112 ha atendido a las 2:30 horas dos llamadas de socorro que alertaban de un ciclista herido de gravedad tras un atropello a la altura del kilómetro 266 en sentido Torre del Mar y de que otra persona había resultado herida en el siniestro, según ha informado el servicio dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

La sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios sanitarios han confirmado la muerte del ciclista, de 35 años, cuando estaba siendo trasladado al hospital. El joven herido, un hombre de 20 años, ha sido evacuado al Hospital de la Axarquía, según la fuente.