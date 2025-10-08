Multitudinaria manifestación ante el Servicio Andaluz de Salud

Varios miles de personas, en su mayoría mujeres, claman en la tarde de este miércoles ante la sede principal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla que sus vidas "no pueden esperar", una concentración ciudadana con la que han denunciado "inadmisibles fallos" en el programa de cribado del cáncer de mama.

Una manifestación defiende en Sevilla que las vidas de las mujeres "no pueden esperar" Raúl Caro Agencia EFE

Esta protesta, que también ha tenido lugar en Delegaciones de la Consejería de Salud en otras capitales andaluzas como Granada y Córdoba y que se repetirá en próximos días en Cádiz o Málaga, pretende poner de manifiesto que los retrasos en los diagnósticos y el tratamiento de esta enfermedad está poniendo en peligro la vida de miles de mujeres.

En la concentración se escuchan peticiones de dimisión del presidente andaluz, Juanma Moreno, y de su consejera de Salud, Rocío Hernández, distintas consignas como “Moreno Bonilla fuera de Sevilla”, “Menos cofradías, más mamografías” y se ven carteles como “No son casos, son vidas” o “Tu gestión nos mata”.