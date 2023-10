El número 2 del PSOE-A ingresaba más de 20.000 euros en dietas siendo alcalde de Maracena

El Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) ha publicado una resolución del letrado mayor con el contenido de las declaraciones sobre actividades, bienes, intereses y retribuciones de los diputados que durante el mes de septiembre de 2023 fueron objeto de presentación y, por tanto, se encuentran ya inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones.

Entre dichas declaraciones se encuentra la de Noel López Linares, que hasta el momento de su elección como diputado venía desempeñado el cargo público de alcalde del Ayuntamiento de Maracena, municipio con una población de 22.000 personas. En concreto, y según figura en la documentación consultada, su renuncia a la alcaldía que ostentaba desde el 16 de junio de 2007 por incompatibilidad tuvo efecto el 8 de julio de 2022. López, número 2 del PSOE-A, es funcionario de la Diputación de Granada desde el 9 de junio de 1997 y se halla en situación de servicios especiales desde el 15 de junio de 2019.

Entre los ingresos y retribuciones con cargo al sector público, a excepción hecha de las del Parlamento, el secretario general de organización del PSOE-A y mano derecha de Juan Espadas incluye la nómina del Ayuntamiento de Maracena, que asciende a 56.242 euros anuales y más de 20.000 euros en dietas, indemnizaciones o gastos de desplazamientos a entidades públicas y empresas con participación pública mayoritaria. En concreto, percibía 6.600 euros anuales del Consorcio de la Vega Sierra Elvira que presidía; otros, 9.350 euros anuales de Aguasvira, empresa granadina, cuya sede social se encuentra en Atarfe, y que está formada en un 60 por ciento por el Consorcio Vega-Sierra Elvira y participada en un 40 por ciento por Hidralia, Gestión Integral del Aguas de Andalucía, S.A; y, por último, declara ingresos de 4.250 euros anuales de Sercovira, la empresa de recogida y gestión de residuos sólidos urbanos del Consorcio Vega-Sierra Elvira. En total, 20.200 euros al año por "asistencias". En total, como alcalde de Maracena cobraba más de 76.000 euros al año. En su declaración, López hace constar un saldo en sus cuentas bancarias de 30.000 euros.

Hace un par de semanas, la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Granada, Carmen Lidia Reyes, calificaba de "inaudito" que se "utilice el Consorcio Vega Sierra Elvira como arma arrojadiza para hacer oposición" y que lo hiciera precisamente el expresidente de este órgano municipal que está para defender los intereses de los municipios que lo conforman y no para "fines políticos y partidistas", en alusión a una rueda de prensa del secretario general del PSOE en Andalucía, Noel López.

Es más, a juicio de Reyes, "no se puede ser más demagógico y faltar tanto a la verdad como lo ha hecho el ex presidente de este consorcio, quien se debería de sonrojar más por su falta gestión como municipalista y su etapa" dentro del propio órgano "en el que no se ocupó de las necesidades hídricas del área metropolitana y dejó incluso proyectos sin realizar".

Para la delegada territorial "no todo vale en política" por lo que le pidió que "abandone la confrontación y el engaño al que quieren someter a los granadinos con declaraciones que se alejan mucho de la realidad". Ello pasa a su parecer "por la recuperación de proyectos a cargo del actual ejecutivo andaluz que anteriores gobiernos fueron incapaces de realizar en sus 37 años de gestión".

Y es que, como explicaba Reyes, "es ahora, con el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, cuando se está actuando y están en marcha proyectos y dotando al área metropolitana de Granada unos servicios de depuración para el siglo XXI".

El parlamentario del PSOE andaluz Noel López se vio vinculado al secuestro de una concejal de Maracena (Granada) aunque la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordó finalmente "no incoar diligencias previas de investigación penal contra él". López lamentó que se ha visto "injustamente inmerso" en el proceso judicial "a tres días" de las elecciones locales del pasado 28 de mayo, lo que provocó que renunciara temporalmente a sus funciones como secretario de Organización del PSOE-A al hilo de esa investigación