Oposición en el Parlamento de Andalucía, «sede vacante»

Un barco con cinco millones de unidades de Lego naufragó en el Atlántico hace más de 25 años y aún llegan piezas a las costas. El PSOE-A fue la estructura más sólida de Andalucía, rocosa como una cofradía hispalense, versátil como una agrupación de Cádiz. Hace 16 años estalló el «caso Mercasevilla», el hilo que desembocó en la causa de los ERE. Fue el principio del fin de la inocencia en el electorado y, junto a los problemas en sanidad, detonó la estructura socialista en la Junta. El fin de la hegemonía del PSOE emanó de unas grabaciones exigiendo mordidas: «La Junta colabora con los que colaboran». Luego vinieron «los intrusos», el «fondo de reptiles», la teoría «de los cuatro golfos», años de Instrucción, condenas, recursos... hasta llegar al Constitucional y a la pena de los ex presidentes Chaves y Griñán pendiente de revisión. Entretanto, cientos de causas se suceden. De ahí que, cuando la nueva portavoz del PSOE-A, María Márquez, la persona interpuesta por la que la vicepresidenta Montero trata de hacer oposición en las sesiones de control en el Parlamento, alude a la corrupción –«¿Habla con los investigados por los contratos del SAS?», cuestionó–, Juanma Moreno se insuflara del espíritu de Hugo Sánchez y respondiera a un toque: «¿Habla usted con Koldo, Ábalos o Jésica?».

El delantero mexicano metió 38 goles en la temporada 89/90, que fue el año de nacimiento de la ahora portavoz de la oposición. En tanto los casos de corrupción del PSOE-A, como las piezas de Lego en el Atlántico, no paran de aflorar, el presidente andaluz se permitió sentar cátedra con la joven promesa socialista: «Su jefa le ha dicho ‘aprieta, mucha leña, que la cosa no va muy bien. Al cuello, que esto no levanta’; pero, por mucho que grite, la verdad sólo tiene un camino». Moreno recomendó en «una comunidad asolada por la corrupción socialista, serenidad, señora Márquez», recordando las «100 causas abiertas contra gobiernos socialistas». «Debería ser más prudente, cuando le diga su jefa que apriete, apriete desde el rigor y la seriedad, que le irá mejor».

Sesión de Control al Ejecutivo andaluz en el Parlamento en Sevilla Julio Muñoz Agencia EFE

María Márquez avisó a Moreno de que «la Justicia llama a su puerta» y le exigió que abandone la «mentira», el «incumplimiento» y su «soberbia». La portavoz socialista denunció además que el presidente de la Junta lo que ha hecho ha sido «quitar la alarma y quitar los controles para que nadie controlara el dinero que mandaba a la sanidad privada de Andalucía». Sobre el antiguo Hospital de las Cinco Llagas se cuenta la leyenda de que habita el espectro de una monja llamada Sor Úrsula. En cada sesión de control tienden a aparecer otras imágenes, generalmente la de la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ausente en la Cámara pero presente en las respuestas. Tras el último sondeo del Centra que sitúa el «efecto Montero» por debajo de los resultados del propio Espadas, en el Parlamento se invocó a otro ministro: Óscar Puente. La portavoz socialista se refirió a las ayudas al transporte para menores de 15 años y a «la negativa de la Junta a reconocer que son procedentes del Gobierno de España». El presidente de la Junta se plantó frente a Óscar Puente: «No vamos a tolerar que pisotee la dignidad de los andaluces». Moreno insistió en la «obligación de recurrir» en los tribunales la retirada de ayudas al transporte público, que adelantará la Junta, y coincidió con Adelante en que si Puente sugiriese ese castigo para País Vasco o Cataluña «no duraría ni cinco minutos». En su 56 cumpleaños el ministro de Transporte recibió como regalo un juego de construcción de una grúa... de piezas de Lego, como las que devuelve el Atlántico. Moreno incluso cuestionó si Puente está en la ola de «la carrera por suceder a Pedro Sánchez» mientras la oposición en Andalucía sigue en «sede vacante».