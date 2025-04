Juanma Moreno se planta frente a Óscar Puente: "No vamos a tolerar que pisotee la dignidad de los andaluces"

Los agravios de Óscar Puente con Andalucía volvieron a salir en la sesión de control al presidente de la Junta en el Parlamento andaluz. Previamente, a la entrada, Juanma Moreno insistió en "la obligación" del Gobierno andaluz de "recurrir" en los tribunales la decisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de retirar las ayudas al transporte público gratuito a menores de 14 años.

Ya en la Cámara, a pregunta de la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que reclamó a Moreno que "arregle el lío y que ponga el dinero el Ministerio", Moreno volvió a censurar a Óscar Puente.

"No puede evitar hacer de delegada del Gobierno de Sánchez", señaló Moreno a la portavoz de Por Andalucía. "En términos de dignidad, no se puede permitir que un ministro por vanidad castigue a Andalucía", dijo Moreno. "No vamos a tolerar que vaya a pisotear la dignidad de los andaluces", dijo Moreno.

"El dinero no nos sobra pero si tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para mantener la dignidad del pueblo andaluz lo vamos a hacer", explicó Moreno. "A nosotros nos nos pisotea nadie, por muy ministro que sea", dijo de Puente. "Nosotros cumplimos los acuerdos. Hay un montón de acuerdos incumplidos, empezando por la ley de presupeustos, no hay diálogo con el reparto de inmigrantes ni la dependencia, cero diálogo", dijo Moreno, que durante la sesión señaló que de amenazar como ha hecho Puente a Andalucía a comunidades como Cataluña o País Vasco" ya no sería ministro.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Moreno que "todo lo que sean recursos que corresponden a Andalucía y que no vengan", evidentemente, "nuestro servicio jurídico nos dice que tenemos la obligación de recurrirlo, porque son recursos que nos pertenecen".

Juanma Moreno criticó las "descalificaciones personales" que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha hecho hacia la consejera andaluza de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en relación con la polémica generada sobre estas ayudas. "Nosotros no hacemos nunca descalificaciones personales, nosotros hacemos descalificaciones políticas", señaló.

"Sorprende el silencio del Grupo socialista cuando atacan a una consejera" y el ministro "la ridiculiza", dijo Moreno. El presidente andaluz criticó la "soberbia" del Gobierno central, "la sobreexposición y la obsesión por la propaganda o por el codazo para salir en la foto". "Es una obsesión patológica que especialmente la estamos viviendo en Andalucía, donde lo único que importa es la foto y que el Gobierno (central) esté aquí presente y supuestamente vender una inactividad absoluta que hay por parte del (Ministerio) de Fomento en Andalucía", dijo.

"Un ministro no se puede levantar por la mañana y decir en un golpe de autoridad, ahora no doy las ayudas a Andalucía porque no me ha citado la consejera; ni es serio, ni es responsable, ni es oportuno", recalcó Moreno, quien dijo que no lo va a "tolerar".

Moreno indicó que no sabe si es que Puente "está en carrera para sustituir" a Pedro Sánchez, "en un "juego político interno" de un Gobierno central "que se va deshilachando cada día y cuya única aportación a la política es el insulto, la soberbia y el disparate". "Así que cada uno que aguante con su responsabilidad", finalizó.