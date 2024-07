Otro cambio en la Junta de Andalucía para impulsar la gestión de los fondos europeos

La gestión de los fondos europeos para una administración es de una gran complejidad porque hay que ejecutar un volumen ingente de dinero en un tiempo determinado y sometido a un exhaustivo proceso de justificación. Y no siempre se cuenta con el personal suficiente especializado para ello. Así ha ocurrido en las últimos años, circunstancia que se ha agravado con la llegada de los Fondos Next Generation surgidos tras la pandemia de Covid 19, lo que obliga a un esfuerzo para el que la mayoría de las instituciones no se encuentran preparadas, a lo que hay que unir un diseño que está resultando poco ágil.

En el caso de Andalucía, desde la primera legislatura de Juanma Moreno, los esfuerzos se centraron en la rápida ejecución de los distintos fondos europeos. Era un compromiso de su primer discurso de investidura, en el que el presidente andaluz se comprometió incluso a modificar la Ley de la Hacienda Pública autonómica «para mejorar el control y la transparencia de la gestión de los fondos públicos del Presupuesto de la Junta de Andalucía y acabar con los incentivos al despilfarro».

Entonces, como ahora, la gestión de los fondos no era sencilla y ya hubo cambios en 2020, cuando el entonces consejero de Hacienda Juan Bravo asumió el control íntegro del dinero que venía de Europa y que desde 2019 compartía con el consejero de Economía, Rogelio Velasco, elegido por Ciudadanos.

Ahora, la historia se repite aunque los cambios se producen en el seno de la misma consejería. Así, el departamento de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha modificado su estructura para crear una Secretaría «exclusiva» sobre Financiación Europea de cara al nuevo marco de fondos estructurales (2021-2027), el cierre del actual marco (2014-2020) y la gestión de los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation).

Esta Secretaría sustituye a la anterior Secretaría General de Presupuestos, Gastos y Financiación Europea y su titular será el anterior secretario de Presupuestos, Gerardo Pérez Gavilanes. De ella depende la Dirección General de Fondos Europeos.

Esta modificación de la estructura orgánica del departamento que dirige Carolina España se realiza al constatar «tras la experiencia adquirida en la presente legislatura» la necesidad de «optimizar el funcionamiento de los distintos órganos directivos para posibilitar una mayor eficacia y eficiencia de los mismos, sin que ello suponga un coste económico adicional», explican fuentes de la Consejería a Ep.

Este movimiento, tiene otra interpretación en clave política, teniendo en cuenta que el presidente Juanma Moreno prepara cambios en su Gobierno, previsiblemente para finales de mes. Este cambio en la estructura orgánica de la segunda Consejería en orden de prelación –solo por detrás de Presidencia– augura que el departamento que dirige Carolina España debería mantener sus competencias en el seno del Ejecutivo autonómico.

La nueva Secretaría General de Financiación Europea tiene las competencias relativas a la «dirección, impulso, coordinación y seguimiento» de la política relativa a la financiación europea de la Junta de Andalucía, así como a la «definición» de las líneas políticas a seguir en materia económica y financiera ante las instituciones de la Unión Europea, además del diseño, planificación, coordinación e impulso estratégico de las actuaciones relativas a los fondos establecidos por la Unión Europea.