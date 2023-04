Otro condenado por los ERE entra en prisión

Agustín Barberá, ex viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, ha ingresado en prisión para cumplir su condena de siete años y un día de prisión por el caso de los ERE. Ahora, el único ex alto cargo de la Junta que fue condenado a penas de cárcel por malversación en este caso que continúa en libertad es el ex presidente José Antonio Griñán, que está recibiendo tratamiento por el cáncer que padece.

Recientemente, la Audiencia de Sevilla denegó finalmente la petición de Barberá de suspender su pena de cárcel ante la enfermedad muy grave con padecimientos incurables alegada por el mismo, habilitando un plazo de diez días naturales para su ingreso voluntario en prisión. Dicha instancia admite que es "cierto que padece una enfermedad grave incurable", pero el tratamiento descrito "puede ser dispensado" en el centro penitenciario "con las revisiones hospitalarias a que deba ser sometido".

Los magistrados añadieron que el condenado "no padece por tanto una grave enfermedad, cuya permanencia en prisión suponga un riesgo para su vida", ya que aunque "es cierto que padece una enfermedad grave incurable", el tratamiento descrito "puede ser dispensado" en el centro penitenciario "con las revisiones hospitalarias a que deba ser sometido".

Barberá ha ingresado en la prisión de Puerto-III, en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, la misma en la que cumple condena desde el pasado 1 de enero el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández.