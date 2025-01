Planas, otro ex consejero andaluz que enoja a la pesca y al campo

El sector agrario andaluz retomará las movilizaciones en febrero. Los agricultores andaluces no entienden que España no se posicione a su favor ante la amenaza que supone el acuerdo de Mercosur, como están haciendo otros países europeos como Francia o Italia en Bruselas. Pero es que la pesca tampoco tiene el respaldo que sería esperable por parte del Gobierno de la Nación ante decisiones de la UE que condenan a la flota arrastrera del Mediterráneo. La incredulidad inicial por la actitud contemplativa del ministro Luis Planas, ex consejero andaluz y perfecto conocedor de la realidad agraria de la comunidad, ha dado paso a un profundo malestar y a una sensación de desamparo, lo cual es mucho peor para miles y miles de familias que viven o malviven del campo y la pesca.

Planas no escucha a la gran productora agraria de España, con más del 30% del total. Al contrario, sus controvertidos apoyos terminan resultando lesivos para la tierra que un día defendió.

El hoy ministro fue consejero de Agricultura y Pesca de la Junta en dos etapas, también fue consejero de la Presidencia y miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea y desde 2018 dirige la políticas nacionales que afectan al sector primario, que sigue siendo un pilar básico de la economía del país y, en particular de Andalucía. En estos años ha logrado que las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y, en lo más básico, UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía vayan de la mano con la Junta en sus reivindicaciones –con más fracasos que éxitos, todo sea dicho–.

Ayer, el vicesecretario de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del PP-A, José Carlos Álvarez, al mismo tiempo Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, defendió que mientras el presidente de la Junta, Juanma Moreno, está demostrando ser un «aliado» de los agricultores andaluces, Luis Planas se está dedicando a «empobrecer» al campo andaluz.

«Los agricultores andaluces ven una vez más cómo el ministro Planas y el Gobierno de Pedro Sánchez se vanaglorian de perjudicarles. El Gobierno de Sánchez, en el segundo pago del pasado mes de diciembre, ha abonado a los agricultores y ganaderos 147 millones de euros menos respecto a la PAC anterior de 2022», aseguró.

Las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias «ven cómo la PAC se negocia a sus espaldas de forma reiterada». «No entendemos la actitud de Sánchez de castigar reiteradamente a Andalucía: con una financiación autonómica injusta, con ausencia de infraestructuras hídricas y con un recorte de más de 500 millones de euros en la PAC actual», añadió. La Junta califica como «sectarios» a los ministros andaluces y faltos de compromiso institucional. Andalucía aporta el 33% de la producción agroalimentaria en España, de manera que si esta comunidad «pierde capacidad productiva», pierde también el país, y cae en «riesgo nuestra soberanía y seguridad alimentaria». A juicio de Álvarez, la comunidad necesita que el Gobierno de Sánchez se «suba al carro de la colaboración, lealtad institucional y el compromiso con los andaluces» y «se ponga a trabajar ya en las decenas de obras hidráulicas pendientes que tiene en Andalucía».

Pescadores, condenados

En Almería, el consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, abordó de nuevo el recorte de la Comisión Europea a la pesca de arrastre y aseguró que «todas las medidas» que deben adoptar los pescadores para asegurarse 130 días de faena al año «han de ser sufragadas por la Administración pública». Es la postura con la que el consejero acudirá el 15 de enero a la reunión prevista con el ministerio.

Reparaciones de emergencia en caminos rurales

► La Junta comenzará la próxima semana las obras de recuperación de los caminos rurales dañados por las danas de octubre y noviembre, que afectaron a sesenta municipios de la comunidad. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, explicó que su departamento destina 10 millones para restaurar 197 caminos de todas las provincias, menos Córdoba. Los trabajos, que se han intentado gestionar «lo más rápido posible», permitirán conectar explotaciones, facilitar la salida de producto y recuperar la interconexión más segura en las zonas rurales. Almería (con 20) seguida de Málaga (con 15) son las provincias que más daños sufrieron.

El Gobierno andaluz va a exigir «los fondos necesarios a nivel europeo» para «poder paliar también la merma económica que supone el cambio de las redes» o «las nuevas artes de pesca» más allá de las ayudas parciales comprometidas por el propio Gobierno. Y recordó la necesidad de recursos para poder «indemnizar» a aquellos barcos que no vayan a poder adaptarse a esas medidas y que se vean obligados a detener su actividad pesquera. «El ministerio también debería explorar esta fórmula», concluyó.