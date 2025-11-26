El PP-A dará luz verde en el Parlamento a una iniciativa sobre la sanidad de las Mareas Blancas

El PP-A, con mayoría absoluta en el Parlamento, apoyará este miércoles en el pleno la toma en consideración y la consecuente tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de "recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía", promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, sobre la que el Ejecutivo andaluz del PP-A no ha manifestado criterio previo, ni favorable ni desfavorable a su tramitación. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, quien ha recordado que esa iniciativa cuenta con el respaldo de 60.000 firmas.

"Lo vamos a hacer por respeto a los firmantes, por la importancia del tema que se trata y para que de una vez por todas, la oposición deje de mentir sobre nuestro planteamiento ante iniciativas ciudadanas como esta", ha señalado Martín sobre al apoyo del PP-A a la tramitación de la iniciativa legislativa popular.

A su juicio, "ya está bien de jugar torticeramente y de manipular temas tan importantes como la salud".

Ha querido dejar claro que el PP-A ha analizado "en profundidad y con todo el respeto que merece" esa iniciativa.

A la pregunta de si el PP-A respalda los planteamientos que se recogen en la iniciativa sobre la situación de la sanidad pública andaluza, Toni Martín ha indicado que una cosa es la "tramitación" de la misma y otra "el contenido".

"Nosotros estamos respaldando el derecho de los promotores y de las personas que han firmado esta iniciativa para que se tramite tratándose de un tema de la importancia del que se trata, pero esas críticas a la sanidad en Andalucía, no las compartimos", ha agregado.

El posterior debate sobre la iniciativa, una vez que se apruebe su toma en consideración por el Pleno del Parlamento, se "irá viendo", según el portavoz del PP-A, quien ha recalcado que es "muy importante el paso" que se dará este miércoles porque es "un ejemplo para otros gobiernos y otras instituciones de permitir que el Parlamento de Andalucía esté abierto a iniciativas legislativas como esta".