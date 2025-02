La revisión de la licencia del Algarrobico puede tardar hasta cinco años

El enredo judicial en el que está envuelto el hotel El Algarrobico, en Carboneras (Almería), es más que notable pese a los recientes anuncios de la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, relativos a su pronta demolición. El alcalde del municipio almeriense, Salvador Hernández (CS), ha señalado que el proceso para la revisión de oficio de la licencia para la edificación del hotel que se asienta en el paraje de El Algarrobico que insta la promotora Azata del Sol conforme a las sentencias declaradas en firme podría llevarse hasta "cinco años", por lo que ha abogado por pactar una "solución negociada" entre las administraciones y la promotora.

"La solución más viable no pasa por la revisión de oficio", ha afirmado Hernández en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press en la que ha apuntado, no obstante, que el Consistorio iniciará "lo más pronto posible" dicho trámite, aunque eso "pueden ser semanas o pueden ser un par de meses". Hernández ha incidido en que la revisión de la licencia, que a su juicio no implicaría directamente la anulación de dicho permiso municipal otorgado en 2003 con "todos los informes pertinentes" y el "beneplácito" de las administraciones, debe contar con un trámite de audiencia, lo que "nos puede llevar otros tres, cuatro o cinco años",

"No me cabe duda que unos y otros presentarán alegaciones y presentarán las propuestas que consideran oportunas", ha explicado el regidor ante la posible acción de grupos ecologistas, la propia promotora y el resto de instituciones implicadas en el proceso al tiempo que ha aludido a los recursos técnicos con los que dispone el ayuntamiento de un municipio de apenas 8.300 habitantes.