De Rocío Díaz a José Luis Sanz o Pilar Miranda: los enfrentamientos de Puente

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha protagonizado enfrentamientos con prácticamente todos los alcaldes de capitales de Andalucía y ahora también con la consejera de Fomento del Gobierno andaluz a cuenta de la financiación del transporte a los menores de 14 años. No es una excepción en su manera de proceder sino la norma, porque también lo ha hecho con los representantes de otras ciudades españolas y regiones. Eso sí, siempre que sean –preferiblemente– del Partido Popular, aunque también algún dirigente de su partido ha criticado su forma de proceder, especialmente en Castilla y León.

«Yo he sido alcalde ocho años y nunca me ha permitido el lujo de estar una mañana ‘de miranda’ en un parlamento sin atender los problemas de mi tierra», le dedicó Puente a la alcaldesa de Huelva por acudir al Senado a escuchar su respuesta a una pregunta sobre el AVE. «Hoy me la vuelvan a traer aquí haciendo de público», dijo el ministro en la Cámara Alta, motivo por el que Pilar Miranda lo acusó de «machista» por pensar «que las mujeres somos objetos que nos traen y nos llevan».

De Rocío Díaz, consejera de Fomento, ha cuestionado su capacidad para ocupar el cargo y no ha dudado en comparar su gestión con la de la Generalitat Valenciana durante la DANA: «Tenían una consejera de emergencias en Valencia que dice no saber nada de emergencias. Y tienen una consejera de Transportes en Andalucía que no sabe nada sobre el régimen regulador de las ayudas al transporte. Aquí lo dejo para su conocimiento y conocimiento general. RDL 1/25», ha dejado escrito en la red social X.

Contra Juanma Moreno también ha disparado, comparando al presidente andaluz con una de sus víctimas favoritas, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Cuando el presidente de la Junta denunció un accidente de un tren de Renfe y reclamó más inversión, Puente le recriminó que «seguir el ejemplo de Ayuso no es lo mejor. La Sanidad Pública andaluza de tu competencia es lo que te debería preocupar de verdad. Ayer dos trenes chocaron porque uno se saltó una señal de parada», dijo.

Sin duda, uno de los que están en su diana preferida es el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. «Les voy a explicar por qué no me reúno, ni me reuniré con este señor. Y se lo resumo. Es un mentiroso y un impresentable», dejó dicho Puente de nuevo en redes sociales. Era su respuesta a una denuncia sobre retraso en los pagos de las obras de la línea 3 del metro de Sevilla, petición que había solicitado la Junta de Andalucía. La respuesta del ministro fue anunciar que no se reuniría con el alcalde de la cuarta ciudad de España.

Después, vinieron la carta en catalán que Sanz mandó a Puente, que también obtuvo respuesta por su parte calificándola de «gansada» y añadiendo críticas por la aparición de ratas en la capital andaluza, circunstancia que no es competencia del ministro de Transportes.

Con la alcaldesa de Almería, Puente no ha sido especialmente crítico. Eso sí, no ha atendido la reunión que María del Mar Vázquez le ha solicitado y que incluso –como hizo el alcalde de Sevilla– le ha pedido con ironía: «Creo que, a lo mejor, me haya equivocado en la forma de contactar con el ministro y lo que tengo que hacer es pedirle a algún artista influyente, de nuestra ciudad o provincia, para que haga un llamamiento al ministro», declaró Vázquez tras una visita de Puente a la provincia de Almería sin pisar la capital.

Mejor relación tiene Puente con la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, incluso compartió palco con el alcalde de Cádiz, Bruno García, en los Carnavales. Con Málaga, ante las reclamaciones del tren litoral, ha preferido usar otra estrategia y, en lugar de la confrontación directa con sus dirigentes, ha preferido encargar un estudio de viabilidad y ha asegurado que el proyecto saldrá: «Tenemos que poner un tren en el litoral, desde Algeciras a Nerja», dijo en el Congreso del PSOE de Málaga.