«¿Lo sabía y lo autorizaba? ¿Se llevó Montero algún sobre?»

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, recriminó el «silencio clamoroso» de la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante el hallazgo por parte de la Guardia Civil de los sobres con el logotipo del PSOE y se cuestionó si «la número dos del PSOE nacional» conocía y autorizaba estas prácticas, por lo que reclamó explicaciones por parte de Montero ante el último informe de la UCO.

«¿Conocía esas prácticas? ¿Las autorizaba? ¿Ha habido más sobres con dinero para más dirigentes del partido? ¿Se siguen repartiendo sobres de dinero en la sede socialista de Ferraz? ¿Se llevó ella alguno?», declaró Repullo.

Asimismo, el secretario general del Partido Popular de Andalucía afeó que la secretaria general del PSOE andaluz haya acudido a Andalucía «sólo a alabar a Zapatero, el hombre que negocia en Suiza con Puigdemont y que hace de puente entre el Gobierno de España y los regímenes autoritarios de Latinoamérica, como Venezuela. El valedor de Delcy Rodríguez en nuestro país», indicó.

Al hilo, Repullo también reprochó a Montero que haya asistido a Sevilla «y no haya querido hablar con la prensa» ni haya prestado «ni una explicación sobre este escándalo que ya llevó a uno de ellos, Santos Cerdán, a la cárcel».

El secretario general del PP de Andalucía cuestionó que Montero no se haya pronunciado ante el hallazgo por parte de la Guardia Civil de los sobres con el logotipo del PSOE «cargados de billetes, que se entregaban en su sede de Ferraz. Lechugas, soles y chistorras para los dirigentes socialistas». «Ya sabemos que esos sobres con dinero se entregaban a altos cargos del partido como José Luis Ábalos», abundó Repullo.

Ante esa falta de explicaciones, el secretario general del PP de Andalucía subrayó que «el dinero que sale en esas fotos, el dinero que está dentro de esos sobres con el logo del PSOE, es dinero público». «Esas lechugas, esos soles y esas chistorras han salido de nuestros bolsillos para acabar en los suyos», zanjó el secretario general de los populares en Andalucía.