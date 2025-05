El sector pesquero andaluz respalda la gestión de Martínez Malia: «Si seguimos en pie, es gracias a él»

El cese de José Manuel Martínez Malia como director general de Pesca de la Junta de Andalucía ha generado una oleada de reacciones en el sector pesquero andaluz, que, de forma unánime, ha expresado su reconocimiento a la labor desarrollada por quien consideran «uno de los suyos». Representantes de las principales organizaciones y asociaciones del ámbito pesquero han destacado a LA RAZÓN su compromiso, profesionalidad y la cercanía que mantuvo con el gremio durante los últimos seis años. Una etapa en la que, además, se ha gestionado el volumen más alto de ayudas procedentes del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura de la historia de la comunidad.

Durante su mandato al frente de la Dirección General de Pesca, Martínez Malia ha sido una figura clave en la interlocución entre el sector andaluz y las instituciones europeas. Supo mantener una relación directa con las cofradías, armadores, asociaciones y mujeres del mar, además de establecer una coordinación fluida con el resto de administraciones. «Con su gestión hemos llegado al punto máximo dentro del margen de negociación que permite la UE en las ayudas y en el Fempa», afirma María Ángeles Cayuela, presidenta de la Asociación Andaluza de mujeres del Sector Pesquero y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca.

El impulso y desbloqueo de subvenciones, el acompañamiento técnico a las entidades del sector y el aumento en la ejecución de fondos europeos han marcado un antes y un después en la estructura de apoyo institucional al sector pesquero. Fuentes de la Junta confirman que durante su etapa se han superado los niveles de ejecución presupuestaria anteriores, llegando a movilizar más de 280 millones de euros que han ido a todos los sectores vinculados con las actividades y las zonas de influencia marítima de Andalucía.

Desde la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, su presidente, Manuel Fernández, reconoce que «han sido seis años de grandes cambios» y asegura que el sector estaba «muy contento» con su trabajo. «Nos hemos sentido muy arropados. Va a ser difícil encontrar a una persona con esa empatía. Estamos dolidos por su marcha y preocupados por el futuro».

José María Gallart, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, también elogia la gestión realizada: «Ha sido una persona con la que hemos trabajado codo con codo. Cuando ha habido algún encontronazo, lo hemos solucionado hablando. La relación era fluida y sin quejas. Necesitamos que quien lo sustituya conozca bien el sector». En plena cuenta atrás para las decisiones europeas sobre cuotas de pesca en el Mediterráneo y el Golfo de Cádiz, el sector advierte que este relevo llega en un momento especialmente delicado. «En diciembre se vuelven a negociar los TAC y cuotas, y como sabéis, el Mediterráneo está muy tocado con el reglamento, y en el Golfo de Cádiz siempre tenemos la espada de Damocles del boquerón», advierte Gallart.

Pero más allá de la eficacia administrativa, el sector también valora la humanidad de Malia. «Es uno de los nuestros, venía de la mar y sufría cada palo de Bruselas como si fuera propio. Entendemos que una persona sencilla puede agotarse mentalmente en ese cargo. Le vamos a echar de menos», concluye Cayuela.

La incógnita ahora es quién tomará el relevo de una figura que ha dejado una huella profunda en el sector. Mientras tanto, el gremio exige que el nuevo responsable tenga el mismo conocimiento del terreno, cercanía y capacidad negociadora que Martínez Malia ha demostrado durante los últimos seis años.

Posibles acciones legales contra un diputado del PSOE por injurias

►Martínez Malia y varios miembros de su familia estudian emprender acciones legales contra el diputado socialista Josele Aguilar por lo que consideran «una vulneración grave del derecho al honor». Aguilar, secretario general del PSOE de Málaga, vinculó públicamente el cese de Malia con «un incumplimiento grave de las normas de incompatibilidades», asegurando que el exdirector fue sancionado por la Oficina Antifraude por «dar ayudas a sus propias empresas y a familiares». Sin embargo, la resolución de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, emitida el 20 de marzo de 2024, concluyó que no existía perjuicio económico ni alteración en el reparto de fondos, por lo que no procedía su cese ni otras medidas adicionales. Además, según ha confirmado a LA RAZÓN, Martínez Malia presentó su declaración de bienes y solicitó en su día la compatibilidad requerida para su cargo. «El mundo de la pesca sabe que he pretendido ser siempre útil y un servidor público honrado. No hay nadie que puede decir lo contrario y he intentado gestionar siempre lo mejor posible», dijo. Fuentes cercanas aseguran que tanto él como su entorno se sienten «profundamente dañados» por la utilización de su vida familiar en el debate político. «Mezclar una decisión personal con un caso archivado es de una total ruindad política porque no tienen otro motivo», denunció Cayuela.