Sevilla se abona a la polémica en Fitur: los empresarios quieren stands separados

La asociación de empresas turísticas de Sevilla (ASET) apuesta por que la capital y la provincia acudan a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) de 2025 con una oferta y stand propios, o lo que es lo mismo: "juntas, pero no revueltas, aunque sí coordinadas". No obstante, "el balón está en manos de las administraciones". Así lo expresa el presidente de ASET, Jorge Robles, en declaraciones a Europa Press cuestionado al respecto. En la pasada edición de Fitur, la capital andaluza estuvo en el recinto de Ifema con un expositor diferente al de la provincia y, de manera sorpresiva, no estuvo en el pabellón 5, que suele ocupar Andalucía al completo.

El Gobierno local que preside José Luis Sanz decidió acudir a esta importante cita internacional del sector complementando la agenda de la provincia, pero con un "discurso propio". "La provincia es un complemento perfecto para esta gran capital, que requiere su agenda y su espacio", afirmaba entonces el regidor hispalense. Este año, si bien volverá al pabellón 5, la intención, a priori, es mantener un stand con los elementos distintivos de la ciudad. La entidad que engloba a las empresas turísticas, con más de 110 asociados, considera que es "ideal" el anuncio del regreso al pabellón andaluz y "acertado" el hecho de que cada cual presente su oferta desde espacios diferentes, "porque también lo son sus estrategias", ha destacado Robles, al tiempo que ha mostrado la predisposición de ASET para colaborar con el Ayuntamiento y la Diputación.

Para el mandatario provincial, Javier Fernández, tras la última experiencia en Fitur, "lo lógico sería reconducir el desencuentro e ir de la mano" a la próxima edición de este importante escaparate turístico. En una entrevista de Europa Press, Fernández desgranaba que "el turismo capitalino de monumentos, de historia, de guías por la ciudad es importantísimo, pero ya no es lo único que busca la gente, que ahora desean experiencias, aventuras, ver patrimonio industrial o hacer una ruta turística en bicicleta o caminando". "Consideramos un acierto que la capital proyecte sus ideas y que los alcaldes de los distintos municipios tengan el stand de la Diputación para mostrar sus agendas", ha abundado el presidente de las empresas turísticas de Sevilla, quien ha realizado un balance "muy positivo" de este 2024, con un aumento significativo del número de integrantes en la entidad que dirige.

De este modo, "con este refuerzo asociativo ganamos en representatividad y nos consolidamos como referente en lo que al ecosistema turístico sevillano y andaluz se refiere", ha añadido Robles. Un año, el 2024, en el que se ha creado la Federación de Empresas Turísticas, con el objetivo de tener una mejor interlocución directa con la Junta de Andalucía y que, de momento, cuenta con cinco de las ocho provincias andaluzas.

Entre los objetivos que se marcan en la ASET para este próximo año está la consolidación de proyectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSE) acerca de la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, así como iniciativas para la descentralización turística y la necesidad de profundizar en el concepto de la calidad del sector.

La internacionalización es otra de las cuestiones que "no preocupan pero sí ocupan" a la asociación empresarial. "Debemos aprovechar nuestra presencia no sólo en Fitur sino en Berlín (ITB) y en Londres, la World Travel Market (WTM, por sus siglas en inglés), así como reforzar lazos con la Cámara de Comercio de Sevilla", ha afirmado Robles.