El Betis ya habla sin tapujos de jugar la Champions

Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Real Betis, declaró este miércoles que para la presente temporada el objetivo es “intentar mejorar” el resultado de la pasada aunque admitió que “conseguir un puesto de Champions no será fácil”. Pellegrini cumple su tercera temporada en el Betis, club al que llegó en 2020. La pasada campaña finalizaron quintos y lograron la Copa del Rey tras ganar al Valencia en la final.

“Siento mucha alegría por la temporada que hicimos. La hinchada merecía una alegría así tras mucho tiempo sin ganar y además hacerlo con una Copa del Rey y clasificándonos para Europa es de valorar. Además lo hicimos manteniendo un fútbol del agrado de la gente”, dijo Pellegrini, que acudió a la gala de los premios Marca para recoger el trofeo Miguel Muñoz de LaLiga Santander de la pasada campaña.

“Estoy muy contento de recibir el premio ya que reconoce el trabajo de un año entero. Había tenido la fortuna de ganarlo en 2007 con el Villarreal y un trofeo de este prestigio me pone muy contento”, señaló. “Para esta temporada uno siempre quiere mejorar lo que hizo pero no es fácil. Conseguir un puesto de Champions no es fácil pero hay que seguir jugando. Esperemos llegar bastante lejos, hemos comenzado bastante bien y ojalá podamos mantenernos arriba”, concluyó