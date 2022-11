Del Nido Carrasco: “Un directivo del Betis llamó payaso a Monchi”

El derbi continúa calentándose. El vicepresidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco ha intervenido en la Cadena Ser para narrar su versión de los hechos entre bambalinas en el Benito Villamarín y que no se vio por televisión. El dirigente nervionense ha llegado a asegurar que un consejero, cuyo nombre no dio, llamó “payaso” a Monchi, director general deportivo del club sevillista ,

“Cuando llegamos al estadio, uno de los miembros de la expedición era Monchi. Monchi empieza a recibir vejaciones e insultos de trabajadores de Real Betis en toda la previa. Desde que entró en el campo. Trabajadores del Real Betis, desde el bus hasta el vestuario. Hay un hecho crucial que no podemos ignorar. En el minuto 0 del partido, en el gol sur autorizado por el Betis se exhibe un tifo, delcarado de alto riesgo. Se ilustra la figura de Monchi y de nuestro jugador Joan Jordán con un palo en el que se frivoliza de un hecho declarado violento y que provocó la suspensión del partido. Un partido que ganó el Betis y a partir de ahí se realiza un hecho totalmente inadmisible y se pone en el foco a nuestro director deportivo delante de 55.000 personas. En el palco estoy a 20 ó 15 metros de Monchi, que recibe insultos tanto desde dentro del palco como fuera. No sé quién pero desde donde estoy lo veo. En el palco no era gente que yo conociera. Desde el palco todo el partido insultando a Monchi. El tifo es inadmisible”, ha contado Del Nido Carrasco.

Lo que sucedió sobre el césped se pudo por televisión. “Monchi baja al césped con una acreditación de libre circulación. Saluda a nuestros aficionados y cuando vuelve, en la parte del túnel de vestuario y veo como a Monchi le insultan jugadores, trabajadores, directores de área y miembros del cuerpo técnico del Real Betis y un consejero, que sé quien es pero no voy a decir su nombre, le dice ‘Monchi eres un payaso, Monchi eres un payaso’, ha continuado relatando Del Nido Carrasco, quien aseguró que “cuando se insulta a Monchi se insulta al Sevilla”. El vicepresidente defendió que no se está siendo justo con Monchi y que los dirigentes tienen que “echar la pelota al suelo”.

En el Sevilla tienen claro que si el Betis prohíbe la entrada de Monchi al Villamarín en el próximo derbi la ruptura de relaciones sería total. En el club de Nervión insisten en que el tifo que mostraron los ultras del Betis tenía la autorización del club local y el permiso de la Delegación del Gobierno, que de forma “inadmisible” dieron luz verde a que se mostrase pese a que señalara ante 55.000 personas a un jugador del equipo rival (Jordán) y al mencionado Monchi, así como se recordase un acto violento generado desde la propia grada ideó el tifo.