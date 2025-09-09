La joya histórica sevillana que ha concluido su restauración tras tres años

Las obras de restauración de las Atarazanas de Sevilla, antiguos astilleros medievales y arsenal militar de la Corona de Castilla ubicados en pleno centro de Sevilla, han finalizado tras una inversión de 18 millones de euros y un plazo de ejecución de 31 meses —desde diciembre de 2021 hasta julio de 2024—.

Según ha informado el grupo empresarial Avintia, el proyecto consolida el posicionamiento de esta compañía como referente en la rehabilitación de inmuebles singulares de alto valor patrimonial. La obra ha supuesto un desafío en tres dimensiones, geográfica, social e histórica por la ubicación, en una zona con accesos muy limitados, lo que requirió soluciones logísticas avanzadas para garantizar el suministro de materiales.

Además, la relevancia social del edificio ha demandado una ejecución cuidadosa en cada fase, y el carácter histórico de la construcción ha obligado a extremar la atención en cada intervención, asegurando la preservación de un patrimonio con más de ocho siglos de historia.

Con algo más de 7.000 metros cuadrados de superficie, el edificio está conformado por amplias naves conectadas mediante grandes arcos de ladrillo, y su restauración fue realizada por especialistas que abordaron un proceso minucioso: ladrillo a ladrillo, las piezas más deterioradas fueron sustituidas por nuevas, integradas después mediante técnicas que mantienen la estética original.

El resultado combina la esencia histórica del inmueble con nuevos espacios, como una sala de exposiciones concebida con un diseño contemporáneo.

En las zonas de mayor valor patrimonial, los suelos se han resuelto con placas alveolares apoyadas sobre albero, una solución reversible que preserva la memoria del uso original del espacio como lugar de construcción de galeras.

El proyecto ha requerido un equipo especializado de Grupo Avintia, cuya experiencia en este tipo de intervenciones ha sido determinante para plantear soluciones a los retos que iban surgiendo durante la ejecución.

Esta colaboración estrecha con la dirección facultativa permitió integrar técnicas constructivas actuales —pilotes, solados de cubierta, escaleras mecánicas— con procesos de restauración de materiales originales, como carpinterías y cerchas de madera, algunas de ellas muy antiguas.

Grupo Avintia abarca toda la cadena de valor del ciclo constructor-inmobiliario, desde el desarrollo del suelo, hasta la gestión inmobiliaria, pasando por el desarrollo y ejecución de proyectos, con una constante de innovación, digitalización y automatización de los procesos y calidad en todos los proyectos que emprende.

La Compañía, nacida como constructora en 2007, actualmente cuenta con algo más de mil empleados y en 2017 creó la Fundación Avintia, dedicada a sostenibilidad e investigación.