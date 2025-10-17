El Festival de Ópera de Sevilla supera los 10.000 asistentes

El festival de Ópera de Sevilla ha alcanzado un 85% de ocupación media y más de 10.000 personas asistentes. Además, ha cifrado en 1.172 las apariciones en medios con una audiencia estimada de 384 millones de personas y un valor de comunicación superior a 17 millones de euros.

En el ámbito digital, la web oficial ha registrado 183.000 visitas desde 68 países, y las redes sociales han sumado más de 3 millones de visualizaciones. "Estos resultados confirman que Sevilla no solo brilla en los escenarios, sino también en el mundo digital, proyectando su cultura al exterior con calidad y modernidad", ha subrayado el alcalde.

Por otra parte, Sanz ha agradecido la implicación de todos los participantes y ha anunciado que ya se trabaja en una segunda edición para 2027, "aún más ambiciosa, abierta y participativa".

La programación ha incluido 25 funciones de siete óperas y seis recitales en espacios emblemáticos como la Real Fábrica de Artillería, el Real Alcázar, el Teatro de la Maestranza, el Espacio Turina y las Casas Palacio de Dueñas, Salinas y el Hospital de la Caridad, con 5.570 plazas escénicas disponibles y tres montajes creados expresamente para la ocasión (Il Califfo di Bagdad, Les Enfants Terribles y Quién porfía mucho alcanza). Las cinco funciones de Don Giovanni en el Maestranza superaron el 90% de ocupación, con 10.925 asistentes.

El Festival de Ópera de Sevilla está organizado por el Ayuntamiento de Sevilla a través de su delegación de Cultura y Turismo con el patrocinio de Unicaja, Getyourguide y la Asociación de Hoteleros de Sevilla, y con la colaboración del Instituto Adam Mickiewicz-Instituto Polaco de Cultura, la Asao - Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera, la Fundación Abades, CaixaForum Sevilla, Casas Palacio de Sevilla, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Universidad Loyola.