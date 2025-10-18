Matan a un hombre a tiros en Dos Hermanas

La Policía está investigando las circunstancias en las que se ha producido la muerte violenta de un hombre una vivienda de la calle Real de Utrera de Dos Hermanas (Sevilla).

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que aún se desconoce el arma con la que se ha producido la muerte de este hombre, del que no ha trascendido la identidad, aunque sus vecinos han indicado a EFE que se trata de un "portero de discoteca" muy conocido en la zona.

Según los vecinos, la víctima habría ocupado la casa en la que se ha producido el suceso, en la que había "mucho trasiego" por las noches, y la persona que lo ha matado, según estos testimonios de un disparo, ha huido hacia un aparcamiento situado en la Plaza de Abastos, un camino en el que se observa un reguero de sangre.

La vivienda está ubicada en el centro de la localidad, cerca de la Iglesia del Gran Poder, donde estos días transitan muchas personas preparando la Romería de la Virgen de Valme, que se celebra este domingo.