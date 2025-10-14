La Fundación Cajasol presenta su tradicional concierto de Navidad “Así canta nuestra tierra en Navidad”

La Fundación Cajasol, como ya es habitual, se adelanta a la navidad para presentar su tradicional concierto navideño “Así canta nuestra tierra en Navidad”, que se celebrará en el Teatro de la Maestranza el próximo 15 de diciembre.

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ha presentado esta gala en una rueda de prensa acompañado de Manuel Marvizón, director de producción; Francisco Javier Hernández, director de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla; Francisco Javier Gutiérrez, director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla; Emilio Caracafé, por parte de la Fundación Alalá, y Rocío Castro, directora de Relaciones Externas, Comunicación e Imagen del Teatro de la Maestranza. Además, se dieron cita una representación de los artistas que participarán en el concierto: Siempre Así, Los Cantores de Híspalis, Junior Míguez, Julia Garrido, Emilia Guzmán, entre otros.

El presidente de la Fundación Cajasol ha comenzado explicando que “se trata de una cita muy especial para nosotros por el motivo -nuestro tradicional concierto benéfico y el disco de Navidad- y también por el contenido y los singulares invitados que hemos reunido este año para lograr otro memorable espectáculo de música navideña”. Además, Pulido quiso agradecer la labor de Manolo Marvizón, encargado de dirigir todo el espectáculo, así como al Ayuntamiento, por ceder, un año más, a la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla; al Teatro Maestranza y a la Fundación Alalá. “Para la Fundación Cajasol es un orgullo organizar cada año una cita tan importante para la música y el arte de nuestra tierra y, además, contribuir con una labor social, ayudando a los niños y niñas de la Fundación Alalá”, puntualizó Pulido.

Por su parte, Manolo Marvizón ha querido agradecer a la Fundación Cajasol que cuente con su colaboración en un proyecto tan bonito como este: “la Fundación Cajasol, no tengo dudas, es una de las entidades culturales más importantes de Andalucía, y yo le doy las gracias por la puesta en marcha de esta Gala que es tan importante para la cultura y las tradiciones, sevillanas y andaluzas”. Además, Marvizón agradeció a todos los artistas por el esfuerzo que hacen para poder darse cita en este evento.

Francisco Javier Hernández, director de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, quiso recalcar el compromiso del Ayuntamiento con la Fundación Cajasol, al igual que la Fundación Cajasol colabora con el ayuntamiento en muchas de las iniciativas y proyectos que se ponen en marcha en la ciudad.

La sexta edición de este tradicional concierto tendrá lugar el 15 de diciembre a las 20.30h, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, y reunirá a un gran elenco de destacados artistas de la música española, entre los que se encuentran: Ainhoa Arteta, Ismael Jordi, Siempre Así, César Cadaval, María Toledo, Juanlu Montoya, Cantores de Híspalis y Natalia Calceteiro, Junior Míguez y La Flaka, Rosario La Tremendita, Lucas Paulano, Julia Garrido y Milián Oneto.

El acompañamiento musical volverá a correr a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Juan, que actúa como eje central y artístico de toda la gala. Además, participarán artistas y coros invitados como: Gospel Sounds Granada, el Coro Amigos del Teatro Maestranza CAATM, el Coro del Colegio Entreolivos y, por supuesto, los niños y niñas de la Escuela de cante de la Fundación Alalá.

Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles, 15 de octubre, a las 10.00h, en la web del Teatro de la Maestranza, así como en la taquilla del mismo, y desde la web www.fundacioncajasol.com