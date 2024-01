Gastromarketing y turismo, un maridaje recomendable según la guía Gastropass 360º en su X aniversario

La primera guía impresa y digital Gastropass nació hace poco más de diez años en Sevilla, por eso se ha elegido el stand de esta provincia en FITUR para la presentación de su X edición. Desde su creación, Gastropass 360º ha pivotado sobre dos pilares que están intrínsecamente unidos: Turismo y Gastronomía. Estos sectores son dos de los motores principales de la economía española y su peso en el PIB es especialmente importante en Andalucía.

Hoy en día, Gastropass 360º cuenta con 14 ediciones entre Sevilla, Córdoba, Granada y dos suplementos de gastronomía y servicios en Tomares. La idea partió de la agencia 360 Grados Marketing y Comunicación, gracias a una experiencia acumulada de su fundador Alvaro Alés, tras más de 25 años trabajando para el sector del alimentación y bebidas. Gastromarketing y Turismo fueron los ejes sobre los que giró la ponencia de Gastropass 360º en FITUR, la cita anual más importante de este sector.

En palabras de Alvaro Alés, director general del Grupo 360º Marketing y Comunicación al que pertenece Gastropass: “Muchos clientes del sector del Turismo y la Gastronomía están hambrientos y sedientos de ideas efectivas que generen resultados reales. Para satisfacer estas necesidades la receta es bien sencilla, hay que agudizar el ingenio, esta creencia nos llevó a crear Gastropass. Lo que comenzó siendo una promoción para un anunciante paso a ser un producto y poco después una empresa que cuenta ya con diez años de historia.”

Los seres humanos llevamos en nuestro ADN viajar. Por otra parte, comer y beber bien es nuestra prioridad cuando viajamos, por eso lo que más valora un turista al llegar a un nuevo destino es el consejo de alguien que viva en esa ciudad. Sobre esa idea nació hace 10 años Gastropass, una guía premium impresa y digital en español e inglés, con una selección de los mejores lugares dónde comer, elaborada a partir de la selección de ciudadanos hospitalarios que conforman el Club Gastropass. La guía contiene además recomendaciones de expertos sobre qué ver y qué hacer en estancias cortas. Gastropass marida Turismo y Gastronomía desde el Marketing y la Comunicación.

La guía impresa tiene un formato manejable tamaño pasaporte, que permite al usuario llevarla consigo cómodamente y se reparte en hoteles de 4 y 5 estrellas, congresos y otros puntos de interés.

La guía digital ofrece experiencias inmersivas, que permiten a los usuarios recorrer virtualmente en 360º restaurantes y hoteles. Un maridaje perfecto de turismo y Gastromarketing, tanto online como físico para disfrutar de la cultura gastronómica de la ciudad que se visita de una manera única, porque sus recomendaciones locales cualificadas van más allá de las reseñas de las plataformas globales.

A lo largo de estos años, Gastropass y el Grupo 360º han cosechado numerosos premios y reconocimientos, Gastropass 360º ganó el premio GASTRO & CIA en la categoría Digitalización en Hostelería y Turismo gracias a la aportación de experiencias inmersivas, que permiten a los usuarios recorrer virtualmente en 360º anunciantes, restaurantes y establecimientos. El Grupo 360º ha cosechado éxitos en festivales nacionales e internacionales, el más reciente en los premios Europeos Impact en diciembre de 2023 para Grupo Abades con la campaña el Catering Imposible. Entre otros premios nacionales e internacionales destacan los IMCC Europe Awards, MMA Smarties Awards, Premios MKT, Agripina, Best Awards, Luxury Advertising Awards, o Ramón del corral de DIRCOM entre otros. Estos logros han llevado al Grupo 360ºMC a ser la agencia con sede en Andalucía más premiada a nivel europeo, la única que aparece en el informe WARC Report of Best Practices.

Gastropass es socio de ASET, la Asociación Sevillana de Empresas de Turismo y miembro afiliado de SPAIN THROUGH ITS WINERIES un proyecto auspiciado por la Organización Mundial del Turismo y organizado por el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) para promover el enoturismo en España.