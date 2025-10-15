Investigan la muerte de una menor de 14 años tras caer desde un balcón en Sevilla

La Policía Nacional investiga las causa de la muerte de una menor de 14 años tras caer desde un balcón a la calle. La vivienda está ubicada en la calle Rafael Laffón, en el entorno de la Carretera Carmona, en Sevilla.

El suceso ocurrió poco antes de las 15:00 horas de este martes, tal como ha adelantado Canal Sur Radio y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Los servicios sanitarios allí desplazados intentaron sin éxito reanimar a la menor.

Desde el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 se recibió un aviso al respecto sobre las 14,45 horas y se dio traslado tanto al 061 como a Policía Local.