El tiempo este 15 de octubre en Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Andalucía intervalos de cielos nubosos en la vertiente mediterránea y cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas en el resto.

En las sierras orientales se espera nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos ocasionales por la tarde, más probables en el extremo oriental.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios, localmente en descenso, con una máxima de 32 grados en Sevilla, seguida de Córdoba, donde se alcanzarán los 31 grados. El resto de las provincias se quedarán por debajo de los 30 grados.

Los vientos soplarán flojos a moderados de levante en el litoral mediterráneo y Cádiz; en el resto, vientos flojos variables, con predominio de la componente sur, y de levante moderado en el Estrecho, con intervalos fuertes.