La izquierda, obligada a retratarse en Sevilla justo antes de las europeas

El Partido Popular afronta las elecciones europeas del 9 de junio como un plebiscito sobre Pedro Sánchez. Consciente de que en el actual PSOE no se mueve un papel sin la supervisión de Ferraz, en Andalucía los populares están colocando «minas» en el camino a Juan Espadas para que las formas del «sanchismo» queden a la luz de todos. Pasó con la moción de censura a la alcaldesa de Izquierda Unidad de Arahal –provocó la expulsión de todo el grupo socialista del partido– y volverá a suceder solo seis días antes de los comicios europeos en el Ayuntamiento de Sevilla, cuyos presupuestos permanecen bloqueados por la oposición pese a las negociaciones planteadas por el Gobierno local de José Luis Sanz. El 3 de junio ha sido la fecha fijada para el Pleno Extraordinario.

El alcalde popular de la capital hispalense no cede al chantaje de Vox, que sostiene que solo aprobará las cuentas de 2024 si accede al Gobierno local, y Con Podemos-IU se niega a sentarse siquiera a hablar con el alcalde. Cambiar el rumbo de una ciudad de casi 700.000 personas maniatada por cuestiones electoralistas está en manos de los socialistas, cuyo argumento principal en esta campaña está siendo una vez más generar miedo a la ultraderecha. El órdago está claro: si el PSOE no quiere que Vox entre con poder en el Consistorio de la Plaza Nueva, se hace imprescindible pactar con Sanz. Antonio Muñoz, exalcalde ahora en la oposición, no vería mal la opción. Pero Ferraz manda.

La respuesta de Con Podemos-IU a la petición de una «actitud constructiva» ante las reuniones fijadas ayer fue no acudir a la cita. Una ronda de contactos a la que fueron convocados los tres grupos políticos. La hoja de ruta del alcalde hispalense está más que definida. «Ahora estamos centrados en el pleno del presupuesto, y si ese presupuesto sale rechazado también, la cuestión de confianza la llevaremos a cabo esa misma semana, en este momento esa nuestra prioridad».

Porque si algo ha dejado caro Sanz es que va a seguir gobernando en solitario. «Lo llevo diciendo estos diez meses, y lo dije durante los 600 días que tuve de campaña electoral. Busqué poder gobernar en solitario y conseguí gobernar en solitario. Y eso va a ser durante estos tres años que quedan», subrayó. «Con Vox podemos hablar de muchas cosas, se puede hablar de todo», pero «de gobierno de coalición, no», zanjó.

«He tenido encuentros no solo con la señora Cristina Peláez –Vox–, con el señor Muñoz también tengo encuentros de vez en cuando, o con la señora Hornillo, es decir, he tenido conversaciones y negociaciones con todos los grupos y voy a seguir teniendo, espero, conversaciones y negociaciones con todos los grupos».

Mientras tanto, el Ayuntamiento celebra hoy su pleno ordinario de mayo, con un orden del día en el que figuran diferentes modificaciones presupuestarias o la nueva pasarela peatonal diseñada para conectar el centro con la parcela de la antigua fábrica de Altadis en Los Remedios y su futuro complejo hotelero y terciario.

También será sometido a votación el documento definitivo de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) promovida para rebajar «al mínimo» el importe de las garantías que deben abonar las empresas constructoras por proyectos de urbanización y obras en espacios públicos que recoge la nueva Ley del Suelo de Andalucía (Lista). Del mismo modo, será elevado a debate, también para su aprobación, el estudio de detalle de una modificación de la zona de aviación general del aeropuerto, para la implantación de un nuevo edificio de uso terciario.