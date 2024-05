Jordi Sevilla: "El PSOE se ha contagiado del populismo de Podemos y el PP del populismo de Vox"

El que fuera ministro de Administraciones Públicas (2004-2007) y portavoz económico del Grupo Parlamentario Socialista (2000-2004), Jordi Sevilla, ha lamentado que "el PSOE se ha contagiado del populismo de Podemos y el PP del populismo de Vox".

Durante la presentación de su libro "Manifiesto por una democracia radical" en un acto en la capital andaluza, Sevilla ha hecho una apuesta decidida por la democracia, por recuperar "lo que tenemos en común" y tener claro que "tu adversario no es tu enemigo". Crítico con la situación política actual, ha pedido que los dirigentes políticos dejen los insultos a un lado y ha desdibujado las fronteras de la derecha y la izquierda porque hay cosas, como "el hambre" o "las listas de espera", son asuntos que interesan a todos los ciudadanos.

El exministro ha hecho un llamamiento a la sociedad civil para que reclamen a los políticos que dejen de discutir y se centren en lo que importan a los ciudadanos.

Por su parte, el expresidente andaluz, José Rodríguez de la Borbolla, que ha sido objeto de duras críticas desde su propio partido y que no ha querido entrar en polémicas, ha reclamado también que la sociedad civil se implique y exija a los políticos "cordura" y "respeto". "Por delante de las identidades hay que poner la búsqueda de la dignidad universal", circunstancia que no se está cumpliendo en España. "Para ser de derechas en España no hace falta ser nacional católico y parar ser de izquierdas no hace falta cortarle los pies y la cabeza al propietario de la empresa", ha sentenciado. "Ni para defender la dignidad animal hace falta eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia", sentenció.

El libro de Jordi Sevilla analiza los cambios políticos en el mundo en las dos últimas décadas y cita fenómenos como la crisis de 2008, la pandemia, el cambio climático o la nueva guerra fría han desmontado la ingenua creencia en el triunfo definitivo de la democracia liberal y la economía de mercado. Todas las promesas optimistas que construían la utopía del nuevo milenio se han venido abajo, hasta el punto de que los jóvenes ya asumen que vivirán peor que sus padres.

El trabajo rastrea el origen del populismo y las políticas identitarias que corroen el presente a través de las brechas sociales que no ha sabido restañar la democracia liberal. Sevilla propone refundar el contrato social y avanzar hacia una nueva concepción de la democracia, la radical o reforzada. Sólo una alternativa política que subsane los errores cometidos y esté preparada para abordar los nuevos desafíos podrá revertir la polarización y la fragmentación social.