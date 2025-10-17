Un joven sevillano se graba conduciendo a 180 km/h y lo sube a redes sociales

La Guardia Civil ha investigado a un joven de 29 años natural de Constantina (Sevilla), tras detectar un video difundido en redes sociales en el que el se le podía ver conduciendo a una velocidad superior a los 180 kilómetros por hora.

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que la investigación se inició con el análisis de la cuenta de la red social donde había sido publicado el vídeo, de modo que se logró identificar al presunto autor de los hechos y se llegó a localizar al vehículo implicado.

Tras realizar la inspección ocular, se confirmó no solo la coincidencia del modelo y la marca, sino otros indicios identificativos que corroboraban que se trataba del vehículo que aparecía en las imágenes.

Una vez verificada la información por los investigadores, el implicado ha sido relacionado en calidad de investigado como presunto autor de un delito de conducción temeraria, dado el riesgo generado.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Cazalla de la Sierra, junto con el video y capturas de pantallas como pruebas documentales.