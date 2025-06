Myke Towers, reguetón en estado puro en Sevilla

El reguetón en estado puro fue anoche el gran protagonista en la Plaza de España de Sevilla, en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest, con un concierto de uno de sus principales exponentes, el puertoriqueño Myke Towers, en la que es su única cita en Andalucía.Tras Justin Timberlake, Rigoberta Bandini y Chayanne, anoche le tocó el turno al que es considerado uno de los grandes referentes del género urbano internacional que continúa inmerso en su Europe Tour 2025. El puertoriqueño, que desde el 20 de mayo ha realizado 13 conciertos, ha llegado fresco y derrochando una energía que ha contagiado a todos los que lo esperaban en su regreso a la Plaza de España. Y es que Towers ya estuvo en 2024 en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, pero en el marco de la noche programada por BIGSOUND Sevilla junto a otros artistas y eso supo a poco como ya se intuyó hace un año y como ha quedado más que demostrado esta noche con un público entregado desde el principio hasta el final.

"Sevilla una bulla, una bulla, hagamos un conteo", decía Towers a las 22:35 horas, momento en el que cientos de móviles comenzaban a grabar un escenario aún a oscuras; y tras esa cuenta atrás y pedir "todas esas manos arriba" comenazaba a cantar 'Reverendo', la canción elegida para abrir el concierto, a la que siguió 'Competencia'. Los acordes de 'Lala', canción que en el verano de 2023 estaba entre las mejor posicionadas en listas de varios países, a partir de su viralización en la plataforma TikTok y de la publicación de su videoclip, rodado en una impresionante mansión en Alicante y protagonizado por la actriz española María Pedraza, desataron a los asistentes al concierto.

"Dónde están esos locos míos que quieren prender esta noche la tarima", "Dónde están esas mujeres de Sevilla" -colectivo al que tuvo presente durante todo el concierto-, decía segundos antes de interpretar "Almas gemelas", uno de sus temas más sonados en España, junto con 'Extasis' y la 'Pareja del año', el momento, como el propio cantante dijo para "reconciliarse".

Sobre las tablas hizo gala de su arrollador directo y su personal estilo que mezcla trap, reguetón y rap interpretando más de 40 canciones entre las que no han faltado otras conocidas como 'Diosa', 'La Playa', 'Experimento', 'La forma en que me miras', 'Ily', 'Otra noche', 'La playa del inglés' o 'Degenere', con las que ha mantenido al público en el punto de revolución óptimo. También evidenció su buena sintonía con sus fans, a algunas de ellas que no han dudado en coger el micro y acompañarlo en la interpretación de sus temas e incluso hasta un pequeño Myke Towers.

Con 'La falda' y una bulla como la del principio puso punto y final a un concierto que ha durado unos 100 minutos con el que pone punto y seguido a un tour por Europa que concluirá el próximo martes 10 de junio en Ibiza tras visitar Murcia, Bilbao y Londres. A Myke Towers le seguirán los conciertos de Emilia el próximo viernes 6 de junio y Leiva el 7 de junio concluyendo una primera semana de un festival que es una impactante confluencia de iconos de la música que se suceden sobre el escenario de la Plaza de España, uno de los festivales más importantes del panorama musical en Europa que ofrece experiencias únicas.