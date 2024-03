El precio del cartel de la Semana Santa de Sevilla... en Wallapop

El cartel de la Semana Santa de Sevilla a cargo de Salustiano sigue dando que hablar. A la polémica suscitada tras su presentación, que se extendió por todo el país, se une ahora la venta de los carteles por Wallapop. El precio varía de los 20 a los 50 euros, aproximadamente, según el vendedor y el tamaño. Los carteles son editados por el Consejo de Hermandades y Cofradías y se podía recoger de forma gratuita en la sede de la calle San Gregorio. En total, se entregaron 5.000 carteles.

¿Cuánto vale una obra de Salustiano? La web de la galería Stoa señala que "Salustiano es un pintor sevillano, maestro del ámbito figurativo, que cuenta con un merecido reconocimiento internacional. Sus obras, retratos impactantes, sobresalen por la brillante técnica de ejecución y esa fina elegancia que solo consiguen los clásicos. En la contemplación de su obra, resulta inequívoca la reminiscencia al Renacimiento más sublime". Stoa alude al "paradigma de un nuevo neorrenacimiento de rotunda contemporaneidad". “Bella, perturbadora y profunda. Así es la pintura de este español que circula en galerías y ferias del mundo, dando un giro a la tradición del retrato con imágenes en rojo donde fusiona rigurosidad renacentista y una perfección matemática”. De esta forma define la obra de Salustiano la periodista americana Sandra Lodos. Por su parte, la web de valoración de arte artprice.com recoge que "Salustiano es un artista nacido en España en 1965. Sus obras fueron presentadas en subastas 22 veces, por la mayoría en la categoría Pintura. La subasta más antigua listada en nuestra página es para la obra Junger Mann mit Kappe im Profil presentada en 2009 en Bassenge (Dibujo Acuarela) y la más reciente es para la obra Sin título presentada en 2023 (Pintura). Sus obras se subastan principalmente en Alemania. Los análisis y gráficos de Artprice.com disponibles para Salustiano se basan en 22 precios de remates". Según esta página especializada, la cifra de negocio de Salustiano es de "9,6 mil €". En la clasificación mundial está por encima del puesto 23.000 y donde más vende es en Alemania. El pasado 2023 fue el mejor año de Salustiano en ventas, superando las cifras prepandemia.

La cotización de las obras de Salustiano están de salida entre los 60.000-80.000 euros. Teniendo en cuenta que está en venta una obra de Salustiano titulada "Changer la Vie" (2008) a un precio de 100.000 euros, se puede concluir que el cartel de la Semana Santa, con la repercusión que está teniendo y su trasfondo religioso y social, más la relevancia pública, no tendría un precio menor. "Changer la Vie" tiene unas medidas de 152 x 352 cm (59,84 x 138,58 in) sin marco.

Antes de los carteles, también se vieron camisetas con la imagen, sin relación alguna con el Consejo de Hermandades. En una galería de arte de Gijón sí se vende una tirada de la obra de Salustiano, con una tirada de 200 ejemplares a 2.400 euros más IVA. En la Fundación Cajasol se puede visitar la exposición de Salustiano con la pintura original, que se encuentra progegida. El arzobispo de Sevilla pidió "fijar la mirada en Jesús", al margen de la polémica.

Se da la circunstancias de que la obra entregada al Consejo de Hermandades no es la original. El artista habría pintado su Resucitado en un tondo ovalado, que no se adapta a la cartelería horizontal, por lo que se presentó una impresión en lienzo gabardini en una caja de luz. Hace unos años hubo cierta polémica por el encargo del cartel, ya que se entendía que no se pagaba por él sino que era un regalo a la ciudad y un privilegio para el autor. Desde hace unos años, el Consejo de Hermandades, como remuneración simbólica, paga 3.000 euros. Salustiano ha dicho que no va a cobrar y se desconoce aún si ese dinero será para sus colaboradores. En cuanto al destino del original del cuadro y su posible venta: Salustiano ha referido que se lo ha regalado a su hijo Horacio, el modelo del cuadro.