El temporal se lleva una carretera a la altura del Castillo de las Guardas y provoca la caída de un coche con cuatro ocupantes

Un gran socavón de grandes dimensiones en la A-433, a la altura de El Castillo de las Guardas, ha provocado este sábado la caída de un vehículo en el que circulaban cuatro personas, que han sido atendidos por los profesionales sanitarios sin que haya trascendido su estado tras el incidente.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente se registró sobre las 17,10 horas, cuando un aviso alertó de que se había abierto una grieta en la carretera durante el episodio de lluvias.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos, Guardia Civil de Tráfico y mantenimiento de la vía.