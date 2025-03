Del trono del rey Baltasar a las tablas del Falla: una experiencia única en la vida

Desde el cuatro de enero hasta el día de Andalucía no van ni ocho semanas de diferencia. Es el tiempo en el que Federico Quintero —Fede para sus amigos— ha visto cumplidos dos de sus sueños, que para el resto de los mortales probablemente no pasarán de ser ensoñaciones. Han sido menos de dos meses trufados de sensaciones que no resisten comparación con la vida ordinaria. De una parte está el hecho de que Fede fuera designado por el Ateneo de Sevilla como la persona que encarnaría en 2025 al rey Baltasar en la cabalgata hispalense. Ha sido el Baltasar más joven de toda la historia: con sólo 42 castañas, este periodista y empresario de éxito vio cumplido su sueño desde pequeño. Quienes lo conocen saben que pintarse de negro, ponerse una corona y regalar caramelos e ilusión por las calles de Sevilla ha sido siempre su máximo anhelo. Primera misión cumplida.

La segunda no era tampoco moco de pavo: pisar las tablas del Teatro Falla de Cádiz para participar en una final del concurso oficial de agrupaciones carnavaleras. Y hacerlo, además, con una chirigota con tronío. Pues dicho y hecho: Los James Bond que da gloria verlos, del inimitable Yuyu, lo ficharon y allá que se fue Fede con un smoking y una pistola que servía de pito de caña a cantar coplas en el teatro de los ladrillos colorados. Tercer puesto al canto. El número tres, siempre presente. Baltasar es el tercero y terceros quedaron los James Bond caleteros.

En el trono del rey Baltasar La Razón

Han sido dos meses de emociones inigualables que merecen una charla para que todos los amantes de la magia, la tradición y las sonrisas podamos compartirlas. Es por eso por lo que el Club Victoria —ubicado en la sevillana calle Puerta del Osario, 14— ha tenido a bien invitar a Fede a que el próximo lunes 11 de marzo converse con su buen amigo Dani Pinilla y cuente con todo lujo de detalles la montaña rusa de emociones a la que se subió al comenzar 2025 y de la que todavía no se ha bajado. A buen seguro, será una jornada inolvidable, para la que muchas personalidades de la ciudad ya han anunciado su presencia.

Para acceder, se puede solicitar entradas al correo info@victoriaclub.es. El acceso es gratuito hasta completar aforo.