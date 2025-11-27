Susana Díaz, tras la entrada en prisión de Ábalos: "Esta legislatura está liquidada"

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado esta tarde durante su intervención en el programa radiofónico "Por fin" de Onda Cero que "la legislatura está liquidada", más aún después de conocer en directo la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos.

Díaz, que es actualmente senadora, ha lamentado que los dos últimos secretarios de Organización de su partido, el PSOE, hayan pasado por prisión y ha pedido una "reflexión" en el seno de su organización.

La que fuera rival de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE ha asegurado que se encuentra muy "afectada" por lo que significa la noticia, aunque a diferencia de otros, "hoy sigo con la cabeza alta".

Díaz ha insistido en que ella es "demócrata antes que socialista" y ha criticado la deriva actual de enfrentamiento que se vive España.

Hay que señalar que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente ha acordado su prisión incondicional del exministro José Luis Ábalos, hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, y la de su exasesor Koldo García ante el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos que se les imputan por el supuesto cobro de comisiones ilegales.

La decisión del instructor del "caso Koldo" de enviar a prisión al exdiputado socialista (ahora en el Grupo Mixto) se produce a instancias de la Fiscalía y de las acusaciones populares, que solicitaron la medida tras las vistillas celebrada en el Tribunal Supremo (TS) para decidir sobre la modificación de las medidas cautelares que hasta ahora impedían al exministro y a Koldo García salir de España y les obligaban a comparecer cada 15 días en el juzgado.