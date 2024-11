Un tercio de los empleados de Airbus en España procede de la FP

En los hangares de Airbus, donde se da forma a algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo, el responsable de Formación Profesional (FP) y Contratación de Recursos Humanos en Producción en Airbus España, Diego Yuste, lidera una revolución menos visible, pero trascendental: la redefinición de la FP como eje estratégico del sector aeroespacial. Yuste orquesta una transformación educativa que conecta las aulas con el mundo laboral, adaptándose a las demandas de sostenibilidad, digitalización e innovación. Además, será uno de los ponentes del «X Foro de la Alianza para la FP Dual», un evento de alcance internacional que pondrá el valor esta modalidad de enseñanza los días 26 y 27 de noviembre en Sevilla.

La Formación Profesional Dual permite a los estudiantes alternar el aprendizaje teórico con la experiencia en empresas. Para Airbus, esta combinación es esencial para formar a sus futuros empleados e impulsar la competitividad de toda la industria. Yuste, que comparte esta visión, incide en el rol transformador de la FP Dual dentro de la estrategia de la empresa y asegura que la compañía aeronáutica se ha convertido en «un referente europeo» en la introducción de esta modalidad de enseñanza. No es para menos, bajo su liderazgo, Airbus ha integrado la FP Dual en su estructura y está contribuyendo a su desarrollo en colaboración con instituciones educativas y gubernamentales de toda España. Asimismo, como caso de éxito, Yuste asegura que las sedes europeas de la empresa aeroespacial ya se están fijando en el modelo español para replicarlo.

Aproximadamente «un tercio» de la plantilla de Airbus en España proviene de la FP y la empresa está ampliando el alcance de estos perfiles hacia «áreas donde habitualmente solo se contratan titulados universitarios sobrecualificados. Se trata de romper aquellos sesgos que se han tenido siempre sobre la Formación Profesional», aclara Yuste. Al respecto, explica que han detectado que egresados de grado superior «pueden llegar a tener una formación equivalente a la universitaria, lo que nos permite contar con un nuevo perfil mucho más operativo de ejecución a los equipos de ingeniería».

En este proceso, la colaboración con centros educativos, instituciones y otras empresas es fundamental. Airbus trabaja con escuelas y centros de FP de toda España para diseñar contenidos educativos que reflejen las necesidades reales del sector. En el corazón de esta transformación está Andalucía. Proyectos como el Centro Integrado de FP Javier Imbroda de La Rinconada, en Sevilla, ejemplifican esta apuesta. «Es el mayor proyecto que ha tenido en cuanto a centros la Junta de Andalucía en los últimos años, con una inversión que supera los 14 millones de euros», recuerda Yuste. Diseñado desde cero para responder a las demandas del sector aeroespacial, este centro representa el modelo de colaboración que Airbus busca replicar en todo el país. Cádiz se posiciona como otro referente en la formación de perfiles técnicos. Con programas como el grado medio en montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos, esta provincia también es una cantera de talento clave para Airbus. Respecto al talento que se interesa por el sector, Yuste asegura «que es muy alto», pero recuerda que hay que seguir «haciendo un esfuerzo muy grande para que el talento que sale de los institutos llegue a las empresas con la cualificación que realmente estamos requiriendo».

Por otro lado, para la empresa europea con raíces españolas, los nuevos desarrollos del «avión del futuro», que principalmente van destinados a reducir las emisiones de CO, los nuevos programas espaciales o los aviones no tripulados requerirán competencias que hasta ahora no eran imprescindibles en el sector. Yuste, desde su perspectiva, señala que la FP es una herramienta clave para afrontar estos retos, especialmente cuando se enfoca en áreas emergentes como la inteligencia artificial, el análisis de datos o la sostenibilidad. «Nos hemos dado cuenta de que con perfiles de grado superior podemos introducir un punto de vista más técnico y específico para las tareas que se van a realizar», insiste. Por otra parte, Airbus también participa en iniciativas como el consorcio «IndesIA», en el que colabora con grandes empresas españolas como Telefónica, Repsol e Inditex, para integrar nuevas tecnologías en la FP. Como parte de este esfuerzo, la empresa ha desarrollado una guía del docente que servirá como repositorio de unidades formativas y materiales adaptados para complementar asignaturas de digitalización . El responsable de FP de Airbus recuerda que esta es una forma de adelantarse ante «la carencia que todavía existe respecto a lo que tiene que dar el modelo».

Sin duda, la FP Dual se ha convertido en un eje estratégico para el sector aeronáutico. Como señala Yuste, «la FP Dual es el modelo hacia el que hay que dirigirse», lo que implica que empresas, organizaciones, administraciones y centros educativos trabajen conjuntamente para ofertar un número de plazas y titulaciones correctas que se ajusten a una demanda real de trabajo, con un currículo formativo que se actualice constantemente, y cuya formación sea cien por cien dual, de la mano de todo el sector.