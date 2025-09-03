Tres detenidos en Sevilla tras robar en un comercio y ser perseguidos por la Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a tres personas tras un atraco cometido en un comercio de la localidad de El Garrobo (Sevilla), que fueron interceptadas tras una persecución por una carretera secundaria en la vecina localidad de Gerena. En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que los autores del robo, cuatro individuos encapuchados, intimidaron de manera violenta a las trabajadoras, ocasionando daños en el mobiliario del establecimiento, para huir en un turismo oscuro sin sustraer efectos de relevancia.

El Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil (062), tras recibir el aviso, estableció un dispositivo coordinando con las patrullas en servicio para cerrar posibles vías de escape de los autores. Una de las patrullas, al recorrer la carretera que comunica El Garrobo con Gerena, sorprendió al vehículo, cuyo conductor, al notar la presencia de la Guardia Civil, aumentó la velocidad por vía urbana hasta que finalmente la patrulla logró bloquearlo entre el vehículo oficial y una pared.

Tres de los cuatro ocupantes fueron detenidos, huyendo el cuarto al ser el único que podía salir, ya que los agentes lograron que el resto se quedaran atrapados en el interior sin poder salir al ser bloqueadas las posibles salidas. En la inspección del vehículo se hallaron pasamontañas, guantes, una navaja de grandes dimensiones y drogas de diversa naturaleza. Además, se comprobó que la matrícula trasera se encontraba alterada con cinta aislante con el objetivo de dificultar la identificación.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial junto con el material incautado, y se mantiene la investigación abierta para localizar al cuarto implicado.