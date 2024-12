Último pleno en Jaén antes de la moción de censura: el alcalde habla de "traición"

El alcalde de Jaén, Agustín González (PP), ha despedido el último pleno ordinario del año hablando de "traición a Jaén" y anunciado el envío de una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidiendo explicaciones por la supuestas medidas de "refinanciación" de la deuda municipal acordadas entre PSOE y Jaén Merece Más (JM+) para pactar la moción de censura que le desalojará de la Alcaldía el próximo 2 de enero. En declaraciones a los periodistas previas a la celebración del pleno, González ha indicado que durante el año y medio que el PP ha gobernado en coalición con JM+ no han encontrado "ningún tipo de ayuda ni apoyo para refinanciar" los más de 600 millones de deuda que arrastra el Consistorio.

Por eso, según ha dicho González, "llama la atención" que "una de las principales justificaciones de la moción de censura por parte del Partido Socialista y de Jaén Merece Más era, precisamente, que la propia ministra había ofrecido a facilidades para la refinanciación de la deuda". Por eso, ha enviado una carta a la ministra María Jesús Montero pidiéndole explicaciones ya que quiere saber "por qué después de tantas reuniones solicitadas, después de tantos correos intercambiados y tantas reuniones incluso a nivel técnico y que precisamente decían que a nivel técnico no era fácil ni era posible poder realizar esa refinanciación de la deuda, pues ahora parece ser que sí".

"¿Por qué con un alcalde de un color sí y ahora con la posibilidad de otro alcalde pues ofrece esta refinanciación de la deuda?", que ha dicho que tendrán que ser PSOE y JM+ los que exactamente expliquen el contenido de lo acordado con la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda. En este sentido, ha apuntado que cuando PP y JM+ cerraron un acuerdo para hacerse con la Alcaldía de Jaén tras las municipales de mayo de 2023, lo hicieron ante notario y de forma "transparente". Lo negociado entre JM+ y PSOE se ha hecho "con nocturnidad, alevosía y sobre todo con total oscurantismo porque hasta a día de hoy lo que sabemos es lo que nos dicen".

El pleno último del año ha tenido como primeros puntos del orden del día la dación de cuentas por parte del alcalde de la revocación de competencias de los tres concejales de JM+ que han sido socios de gobierno del PP hasta que el pasado viernes 13 de diciembre registraron con el PSOE la moción de censura. Precisamente este cese de competencias ha impedido que el portavoz de JM+, Luis García, no haya podido quedarse en la Junta de Gobierno Local, previa a la celebración del pleno. García ha tenido que abandonar esta reunión después de que el secretario le recordara que ya no era miembro de la misma.

El alcalde ha aprovechado el último pleno ordinario del año para despedirse citando al escritor Rudyard Kipling y hablando de "traición a Jaén" en referencia a la moción de censura pactada entre sus exsocios de gobierno y el PSOE.

"Me duele profundamente que el partido que hasta hace unos días caminaba a nuestro lado, que compartía con nosotros no solo responsabilidades, sino también sueños y proyectos, se artífice hoy de una tradición que pone en riesgo lo avanzado. Una tradición que no es ni hacia mí, ni hacia este equipo de gobierno, sino hacia Jaén y sus ciudadanos", ha dicho el alcalde cuando ha cerrado el pleno con una intervención en la que no ha habido derecho a réplica. En referencia al PSOE ha manifestado que "quien gobernó antes que nosotros, dejando una ciudad paralizada, olvidada y sin rumbo y que ahora, por obediencia e intereses que nada tienen que ver con Jaén, aprovecha la oportunidad para volver" apoyándose en JM+.

"Nosotros no vamos a dejar que destruyan lo que hemos construido y vamos a seguir remangándonos, una vez más, con herramientas degastadas si hace falta, porque nuestro compromiso está por encima de cualquier obstáculo, traición o interés partidista", ha dicho González. "Terminaba Kipling diciendo, si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tendones a cumplir con tus objetivos, mucho después de que estén agotados, y a resistir cuando ya no te queda nada, salvo tu voluntad, yo les digo, resistid", ha señalado el alcalde que ha asegurado que su equipo de concejales del PP ha demostrado "compromiso, altura de miras y una voluntad inquebrantable".

A todos ellos ha pedido que vayan "con la cabeza alta, con el ánimo intacto y con la certeza de que hemos hecho lo correcto", al tiempo que les ha llamado a seguir trabajando por Jaén. "Sigamos soñando, sigamos trabajando y sigamos pensando en grande, porque Jaén lo merece, lo merece de verdad", ha concluido González.