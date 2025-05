Víctor Cañero, adiestrador, sobre saludar a tu perro al llegar a casa: "Es un error monumental”

Llegas a casa. Tu perro corre hacia ti, moviendo la cola, dando saltos, lleno de emoción. Y tú, como la mayoría, le respondes con caricias, abrazos y una voz alegre. Parece lo más natural del mundo, pero para el entrenador canino Víctor Cañero, ese gesto cotidiano es uno de los principales errores que cometen los dueños.

Este efusivo saludo refuerza la ansiedad, la dependencia y el estado de excitación de tu mascota. Tal y como describe el experto, esta escena, que muchos ven como tierna, puede estar saboteando el equilibrio emocional de tu perro sin que lo notes.

Por qué saludar a tu perro puede ser un error

En una charla con 'Achero', un creador de contenido que realiza entrevistas mientras tatúa, el adiestrador indicó que era un gran error mimar y acariciar al perro después de pasar todo el día fuera de casa. "Cuando llegamos a la casa, el perro nos viene con mucha emoción porque llevamos entre ocho y diez horas sin estar con él", señaló.

La respuesta del dueño siempre suele ser la misma: consentir, acariciar y mimar al perro. A pesar de ser un gesto de cariño, Cañero reveló que esto podría poner en riesgo la salud del animal. "Error monumental. Estás premiando un estado de ansiedad, de estrés, eso es cortisol en la sangre de tu perro. No te extrañe que un día tu perro se muera de un infarto cuando te vea", advirtió.

La forma correcta de hacerlo, según el experto

Con el objetivo de evitar estos problemas, el experto señaló cuál es la forma correcta de actuar en estas situaciones. En vez de mimar a tu perro tras un largo día sin verlo, no debes hacerle caso durante los primeros cinco a diez minutos. "No le hagas ni caso. Hasta que no esté en calma, no le mimes", aconsejó.

Cómo tratar la ansiedad por separación en perros

Un artículo de 'PetMD', revisado por la veterinaria Verónica Higgs compartió los siguientes consejos para tratar la ansiedad por separación en perros: