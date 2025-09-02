La AEMET predice una fulminante caída de las temperaturas mínimas, a 8º, en estas zonas aragonesas

El tiempo

Con la llegada de septiembre, Aragón se prepara para un clima de transición que combina la calidez residual del verano con la frescura que anuncian los primeros vientos de otoño. Para el martes, 2 de septiembre de 2025, la región se vestirá con un cielo de dos mitades, ofreciendo un pronóstico que invita a planificar el día con optimismo. No se esperan fenómenos meteorológicos significativos, lo que garantiza una jornada sin sobresaltos para el retorno a la rutina o para aquellos que aún disfrutan de las vacaciones.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología señala que el tercio norte de la comunidad, donde se alzan las majestuosas cumbres del Pirineo, experimentará intervalos nubosos. Esto significa que el sol hará apariciones intermitentes, pero el cielo no estará completamente despejado.

A pesar de lo anterior, no se prevén precipitaciones, por lo que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin problema. La presencia de nubes también puede ofrecer un ligero alivio del sol de la tarde en estas áreas.

Temperaturas en alza de nuevo

En cuanto a las temperaturas, la jornada presentará un claro contraste entre las mínimas y las máximas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, que será más notable en la mitad sur de la comunidad. Esto se traducirá en mañanas más frescas, ideales para quienes prefieren un clima más templado al iniciar el día.

Por otro lado, las temperaturas máximas mostrarán un ascenso. Serán de 26 en Huesca, 29 en Teruel y 31 en Zaragoza. Esto sugiere que las tardes serán más cálidas, y el sol se sentirá con más intensidad, especialmente en las zonas del centro y sur de Aragón.

Viento flojo, según la AEMET

El viento jugará un papel discreto en la jornada. Se espera que sople flojo y variable, lo que significa que no tendrá una dirección o intensidad constantes. Sin embargo, en las horas centrales del día, predominará la componente oeste.

Esto se sentirá como una ligera brisa que ayudará a mitigar el calor de las horas de mayor temperatura. La tranquilidad del viento contribuye a una sensación general de calma y estabilidad en el ambiente, lo que hace que el día sea particularmente agradable.

Un día tranquilo en todas las provincias

En la provincia de Huesca, el cielo se presentará con esos intervalos nubosos, especialmente en la zona de los Pirineos, mientras que el resto del territorio, incluyendo la capital, disfrutará de un cielo más despejado con la presencia de nubosidad alta.

En Zaragoza, el cielo estará poco nuboso con nubes altas, lo que permitirá que el sol brille con fuerza durante la mayor parte del día. Las temperaturas se incrementarán y el viento flojo hará la jornada muy agradable para cualquier actividad.

Finalmente, en Teruel, se espera el mayor descenso en las mínimas, que caerán a 8 grados, lo lo que traerá mañanas más frescas. El cielo estará poco nuboso con nubes altas. Con el ascenso de las máximas, las tardes serán soleadas y cálidas.

En resumen, el 2 de septiembre se presenta como un día equilibrado y placentero para toda la comunidad, ideal para disfrutar de sus variados paisajes y para retomar la rutina sin inconvenientes.